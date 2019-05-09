Zürih'ten Fenerbahçe'yi şok eden Frey cevabı

Fenerbahçe, elden çıkarmaya çalıştığı Frey'i eski kulübüne önerdi ancak Zürih'ten aldığı yanıtla şoka uğradı.

Sezon başı İsviçre'nin Zürih takımında 2.6 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Michael Frey çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Hatta İsviçreli forvet için sık sık "2. lig topçusu" yorumları yapıldı. Sarı-Lacivertliler şimdi Frey'i takımdan göndermek için kolları sıvadı.

"Ancak bedelsiz verirseniz düşünürüz"

Takvim'de yer alan habere göre; ilk görüşme de genç futbolcunun eski kulübü olan Zürih'le yapıldı. Fakat Frey'den en az kararla kurtulmak isteyen Fenerbahçe şok bir yanıt aldı. Zürih kulübü, Sarı-Lacivertliler'e "Ancak bedelsiz verirseniz düşünürüz" dedi. Şimdi yönetim yeni bir kulüp arayışına başladı.

Comolli'nin sezon başında Fenerbahçe'ye transfer ettiği Frey de diğerleri gibi hayal kırıklığından öteye gidemedi.