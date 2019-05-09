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23 Haziran İstanbul seçimlerini kim kazanır pişman olanlar detayı

23 Haziran İstanbul seçimlerini kim kazanır pişman olanlar detayı

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerine ilişkin Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, "Ak Parti adayına oy vermediğine pişman olanlarla, seçimlerin yenilenmesi kararı nedeniyle Ekrem İmamoğlu’nun mağdur edildiğine inananlar arasında geçecek" dedi.

YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar vermesinden sonra gözler 23 Haziran'a çevrildi. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında geçecek yarışta, DSP ve Saadet'in alacağı kararların belirleyici olabilir mi? Bu iki parti adayı 31 Mart seçimlerinde toplam 134 bin oy aldı.

Ancak başka faktörlere de dikkat çekenler var. Merak edilen konuya dair ince hesapların yapıldığı seçime dair bir yazı da, Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet'ten geldi.

Sonucu pişman olanlar belirleyecek

"İstanbul için büyük kapışma" başlıklı köşesinde AK Parti'ye kimi nedenlerle kızıp sandığa gitmeyen seçmenlere dikkat çeken yazar, yazısına şöyle devam etti:

-Ak Parti’ye kızgın/küskün olduğu için 31 Mart’ta sandık başına gitmeyen ya da tercihini başka partiden yana kullananlar arasında sonucu gördükten sonra pişman olanların oranı acaba ne kadar?

-2015’te 5 ay arayla yapılan Haziran/Kasım seçimleri arasında pişmanlık duyup da oy tercihlerini güçlü bir şekilde değiştiren faktörler, 23 Haziran için de geçerli olacak mı?

-Yoksa rüzgâr bu defa tersten mi esecek?

23 Haziran’ın galibinin kim olacağı sorusunun bugünden bir cevabı yok elbette. İlerleyen günler, haftalar içerisinde yapılacak kamuoyu yoklamaları, anketler belki önceden bir fikir verecektir.

Ama şimdiden şu kadarını söyleyebiliriz:
23 Haziran; 31 Mart seçim sonuçlarını ve 36 gün boyunca neler olup bittiğini gördükten sonra Ak Parti adayına oy vermediğine pişman olanlarla, seçimlerin yenilenmesi kararı nedeniyle Ekrem İmamoğlu’nun mağdur edildiğine inananlar arasında geçecek bir karşılaşma olacak gibi görünüyor.

Mehmet Acet'in yazısının tamamı

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