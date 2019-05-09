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Dışişleri'nden ABD'nin seçim açıklamasına tepki

Dışişleri'nden ABD'nin seçim açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''YSK'nın kararına herkes saygı göstermeli. Benzer gelişmeler ABD'de de yaşandı'' ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ve ABD Kongre üyelerinin, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı hakkında yaptıkları açıklamaya cevap verdi. Aksoy, özgür ve demokratik seçimlerin Türkiye'nin devlet geleneğinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu bildirdi.

''Karar seçim sonuçlarından bağımsızdır''
Aksoy, her seçimde ulaşılan yüksek katılım oranının, halkın demokrasiye olan bağlılığını ve seçim sistemine olan güvenini en iyi şekilde ortaya koyduğunu belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı, 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde kanuna aykırı unsurların tespit edilmesi nedeniyle alınmıştır ve seçim sonuçlarından bağımsızdır. Seçimleri yönetme ve denetleme yetkisini anayasamızdan alan ve üyeleri yüksek yargı organları mensupları arasından seçilen Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Benzer gelişmelerin daha önce ABD ve başka ülkelerde de yaşandığının, bunların demokrasinin kuralları çerçevesinde çözümlendiğinin hatırda tutulması gerekir. Türk halkının iradesinin sandığa en doğru şekilde yansıması hem kanunlarımızın hem de uluslararası yükümlülüklerimizin bir gereğidir. Bunun yerine getirilmesi, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde de ülkemizin önceliği olacaktır."

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