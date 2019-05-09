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İran’ın tarihi kapalı çarşısında yangın çıktı

İran’ın tarihi kapalı çarşısında yangın çıktı

İran’ın Tebriz kentindeki tarihi Tebriz Çarşısı’nda dün gece çıkan yangında aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu 29 kişinin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Dünyanın en büyük kapalı çarşılarından olan İran’daki Tebriz Çarşısı’nda dün gece yangın çıktı. İran’ın Doğu Azerbaycan Kriz Masası Başkanı Bakır Hünerver, yangının çıktığı alanda 150-200 mağazanın olduğunu belirterek yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Doğu Azerbaycan İtfaiye Sözcüsü Seyamek Nevruzi, tarihi kapalı çarşıda çıkan yangının kozmetik ürünleri satan bir mağazada başladığını ifade etti.
Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi acil servis sorumlusu Ferzad Rahmani dün gece yerel saatle 22.40’da başlayan yangın nedeniyle şu ana kadar 29 kişinin yaralandığını belirterek, “Yaralılar arasından 19’u itfaiye çalışanı” dedi.

Tebriz çarşısı UNESC0 Dünya Mirası Listesi'ndeydi
Yapımı 10 asır önceye dayanan İran’ın Tebriz kentindeki tarihi Tebriz kapalı çarşısı, 2010 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne eklenmişti.

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