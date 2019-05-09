Dünyanın ilk astronomi okulu restorasyonda

Hem Selçuklu hem de Osmanlı döneminin en önemli eserlerinden biri olan ve Kırşehir'de bulunan Cacabey Medresesi'nde kapsamlı bir restorasyon dönemi devam ediyor.

Çocuklarımızın hatıralarında yer alsın

AK Parti Kırşehir milletvekili Mustafa Kendirli, restorasyona giren Cacabey Cami ile ilgili yaptığı açıklamada, “Cıncıklı Cami, olarak bilinen Cacabey Cami’nin restorasyon kapsamına alındı. ‘Cıncıklı Cami’ nasıl bizim anılarımızda yer aldıysa, çocuklarımızın da hatıralarında yer alsın istiyoruz” dedi.

Dünyanın ilk astronomi okulu

“Dünyanın ilk astronomi okulu” Cacabey Medresesi kapsamlı bir restorasyona alınarak, tarihi yapının gelecek kuşaklara aktarımı sağlanmak isteniyor.

Halk arasında 'Cıncıklı Cami' olarak biliniyor

Halk arasında ‘Cıncıklı Cami’ olarak da bilinen Cacabey Medresesi kubbesi ve içerisinde meydana gelen hasarlardan dolayı Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması kapsamına alındı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan milletvekili Kendirli, Cacabey Medresesi’nin Kırşehir’in en önemli mimari sembollerinden biri olduğunu belirterek, UNESCO Dünya Mirası Listesindeki tarihi Cacabey Medresesi’nin gelecek nesillere aktarımına özel önem verdiklerini söyledi.



Dünyanın ilk astronomi okulu olarak dünyaca ünlü Cacabey Medresesi’nin Anadolu Selçuklu Devleti döneminde gözlemevi, günümüzde de cami olarak hizmet verdiğini anlatan Milletvekili Kendirli, “800 yıllık geçmişe sahip eserde zaman içerisinde tahribatların yaşandığını bunun önüne geçmek için restorasyon çalışmalarının başlatılması için girişimlerde bulunduk. Yaklaşık 2 milyon liralık bir bütçe ayrıldı.”diye konuştu.

Kırşehirlilerin değil dünya ortak kültür mirası

Bilim ve teknik heyetlerinin ayrı ayrı çalışacak Cacabey Medresesi’nin aslına uygun şekilde restorasyonunun yapılacağını ifade eden Milletvekili Kendirli, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Sadece Kırşehirlilerin değil, dünya ortak kültür mirası ve Kırşehir’de yaşayan her birimizin anılarında yeri olan Cıncıklı Cami’nin, çocuklarımızın da anılarında güzel ve unutulmaz yer alması için ata yadigarımızın gelecek nesillere aktarımının önemini bilerek çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Cıncıklı Cami nasıl bizim anılarımızda yer aldıysa, çocuklarımızın da hatıralarında yer alsın istiyoruz”