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AB ülkelerinden İran'a ültimatom yanıtı: Reddediyoruz

AB ülkelerinden İran'a ültimatom yanıtı: Reddediyoruz

AB, İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'a sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaparak her türlü "ültimatomu" reddettiklerini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi, Avrupa Birliği ve Almanya ile 2015 tarihinde imzaladığı ve ABD'nin Mayıs 2018'de çekildiğini açıkladığı nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerinin bir kısmını dün askıya aldığını açıklamıştı.

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Nükleer anlaşmada çıkarımız korunmazsa 2 ay içinde uranyum seviyesini artırırız" açıklaması yapmıştı.

İran, nükleer faaliyetlerine tekrar başlayacağını açıkladı

Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya Büyükelçilikleri 2015 nükleer anlaşma gereği durdurdurmuştu. İran, nükleer faaliyetlerine tekrar başlayacağını açıkladı.

Yaptırımların kaldırılması

İran’la 2015 yılında varılan nükleer anlaşma, Tahran'ın nükleer programına getirilen kısıtlamalar karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngörmüştü.

Yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı

Washington yönetimi, İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

Zenginleştirilmiş uranyum ne işe yarar?

İran’ın anlaşma dolayısıyla bir süredir yapmadığı zenginleştirilmiş uranyum hem sivil amaçla elektrik üretimi için kullanılan reaktörler hem de askeri amaçlı nükleer silahlar ve harp başlıkları için kullanılan, kritik öneme sahip olan bir yakıttır.

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