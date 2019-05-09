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Çölyak nedir Çölyak hastalığı olanların tüketmemesi gerekenler nelerdir?

Çölyak nedir Çölyak hastalığı olanların tüketmemesi gerekenler nelerdir?

Çölyak hastalarının glütenden uzak durarak kaliteli yaşayabileceğini söyleyen Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Eliza Gözüyılmaz,

Eliza Gözüyılmaz, çölyak hastalığının kişinin glüten proteinine karşı alerjik reaksiyon göstermesinden ortaya çıktığını söyleyerek merak edilenleri cevapladı.

Bu hastalığa sahip olan kişilerin ömür boyu kendilerine özel bir diyet uygulaması gerektiğini belirten Gözüyılmaz, hastaların glüten, buğday, arpa ve çavdar içeren besinleri hayatlarından çıkarması gerektiğini belirtti.

Et, sebze, meyve yiyebilirler mi?
Gözüyılmaz, "Çölyaklı danışanlarımızın süt, et ve sebze-meyve ürünlerini tüketmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Ama bazı hassas durumlarda yemek yediği çatal, kaşık ve bıçaklarını dahi ayırmalarını isteriz. Böylelikle çapraz bulaşmayla vücuda girebilecek glüten proteinin önüne geçilebilir" dedi.

Glütenin çölyak hastalarına zararları nelerdir?
Glütenin çölyak hastalarında kas zayıflığı, yorgunluk, ishal ya da şişkinlik gibi problemler yaratabileceğini vurgulayan Gözüyılmaz, çölyakların bu problemleri yaşamamak için glüteni hayatlarından tamamen çıkarmaları gerektiğini söyledi.

ekmek tahıl

Glüten zararlı mıdır?
Glütenin genel anlamda zararlı bir besin olmadığını ve bu proteine karşı alerjik hassasiyeti olmayan kişilerin gönül rahatlığıyla glüten tüketebileceğini dile getiren Gözüyılmaz, insanlarda oluşan 'glüten tamamen zararlıdır' algısının yanlış olduğunu belirtti.

Hastalara özel besinler mevcut
9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nün önemli bir gün olduğunu kaydeden Gözüyılmaz, şöyle konuştu:

"Bu tarz günler bizim duyarlılığımız arttırır. Eğer herhangi bir kas probleminiz, gaz şikayetiniz ya da kronik yorgunluğunuz varsa lütfen siz de bu durumuna önem vererek bir test yaptırın. Bu hastalık hayat kalitenizi düşürebilir diye korkmayın. Eğer doğru beslenirseniz kaliteli ve konforlu yaşamaya devam edersiniz. Çölyak hastalarına özel birçok besin var ve her yerde ulaşmak artık mümkün."

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