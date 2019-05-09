HDP İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek

HDP, bugün toplanan MYK'da, 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı aldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından partilerde 23 Haziran için hazırlık başladı. 6 Mayıs'ta Abdullah Öcalan'ın mektubunun ardından HDP'nin İstanbul seçimlerinde nasıl tavır alacağı merak ediliyordu.

HDP'nin resmi kararı

YSK’nin kararının ardından bugün olağanüstü gündemle toplanan Merkez Yürütme Kurulu'nda HDP İstanbul seçimlerine yönelik tutumunu kesinleştirdi. Kurulda yapılan tartışmaların ardından ‘İstanbul İttifakı’ adı altında bir ittifak söylemi geliştirilerek seçmenlerden Ekrem İmamoğlu için oy istenmesine karar verildi.

Bu süreçte İstanbul milletvekilleri ile bazı genel başkan yardımcılarının da İstanbul’da kalarak seçim çalışmalarını koordine etmesi kararlaştırıldı.

Gözler Saadet Partisi'nde

23 Haziran seçimlerinin belirleyicisi Saadet Partisi olacak. 103 binden fazla oyu bulunan Saadet Partisi son kararını henüz vermiş değil. Temel Karamollaoğlu dün yaptığı açıklamada 'geniş katılımlı bir değerlendirme' sonucunda adaylarını çekip çekmeyeceklerini duyuracaklarını söyledi.