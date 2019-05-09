Beymen kime satıldı? Cem Boyner ünlü markanın yüzde 97'sini devretti

Boyner'de yüzde 54 payı bulunan Katarlı hakim ortak Mayhoola Beymen'i ve Ay Marka Mağazacılığı devraldı. Boyner Holding ise Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’i devraldı.

Bünyesinde Beymen, Ay Marka Mağazacılık ve Altınyıldız'ı barındıran Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'de önemli değişiklikler yapıldı.

Boyner Holding ve Katarlı Mayhoola'nın vardığı mutabakat kapsamında Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil'in tamamı Boyner Holding'in olacak. Buna karşılık Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazacılık'ın %96,89 (%97) oranındaki çoğunluğu ise Mayhoola'ya geçecek.

Türkiye moda sektörüne en büyük yatırım

Mutabakat öncesinde Mayhoola'nın Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'de %54, Boyner Holding'in ise %42,8 oranında payı bulunuyor. Mayhoola'nın 2015'ten bu yana Boyner Grup'a yaptığı yatırımlar ve yapılacak anlaşma sonrasında Beymen ve AY Marka Mağazacılık'ı devralması Türkiye lüks perakende ve moda sektörüne bugüne kadar yapılan en büyük yabancı yatırımı olacak. Anlaşmanın finansal detayları Yönetim Kurulu kararları ve yasal onaylar sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak.

Beymen ve Network artık Katar'ın, Altınyıldız Boyner'in

Boyner Holding ve Mayhoola Mayıs 2015'te başlayan finansal ortaklıklarını, bünyesinde Boyner Büyük Mağazacılık, Beymen Mağazacılık, AY Marka Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil'i barındıran Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin şirket portföyünü paylaşarak sonlandırmış oluyorlar.

Anlaşma kapsamında Boyner Holding tercihini en büyük Grup şirketi Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız'dan yana kullanırken, Mayhoola da içinde Valentino, Balmain, Pal Zileri gibi markaları barındıran global lüks portföyüne Türkiye'nin en büyük lüks ve moda şirketi Beymen ile Network'ü ekleyecek.

Satış haziranda tamamlanacak

Yeni yapılanma sonrasında Boyner Grup; Boyner Büyük Mağazacılık ile çok markalı perakende, Morhipo ile moda ve çok markalı e-ticaret, Hopi ile tüketici teknolojileri, Altınyıldız ile kaliteli yünlü kumaş üretimi ve Altınyıldız Classics ile özel marka üretimi ve erkek giyim perakendesi alanlarına ve çok kanallı perakendede büyüme fırsatlarına odaklanacak. İki şirket arasında varılan mutabakatın, yasal prosedürler ve gerekli onayların alınmasıyla Haziran 2019'da tamamlanması bekleniyor.

Cem Boyner : Beymen'i devredeceğiz



Boyner Grup CEO'su ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner anlaşmaya ilişkin şunları söyledi:

-“Farklı segment ve beğenilere hitap eden şirketlerimiz içerisinden üst ve lüks segmente ait Beymen ve AY Marka Mağazacılığı bu alanda global bir deneyim ve iddiaya sahip olan Mayhoola'ya devredeceğiz. Türkiye perakende tarihinin en büyük yatırımlarından birini Türkiye'ye, Boyner Grup'a ve markalarımıza güvenerek yapan iş ortağımız Mayhoola'ya teşekkür ediyoruz. Yıllardır büyük emek, gayret ve yatırımla var ettiğimiz Beymen ve AY Marka'nın böylesi zor bir dönemde hak ettikleri değeri bulması bizim için gurur verici bir gelişme."