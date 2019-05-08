İmamoğlu'nu desteklediler diye Çukur dizisini...
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına destek veren Çukur dizisinin oyuncularını eleştirerek, "Show TV'de yayınlanan Çukur dizisini boykot ediyoruz Bu dizinin oyuncuları,Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları atıyor." dedi.
Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının iptali ve yenilenmesine ilişkin aldığı kararın ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi 'konuşmaya' çağırması üzerine birçok ünlü isim Twitter'da #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle mesaj paylaşmıştı.
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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt İmamoğlu'na destek veren Çukur oyuncularını eleştirdi.
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Bu paylaşımı yapan ünlüler arasında Çukur dizisi oyuncuları da vardı. Aras Bulut İynemli, Dilan Deniz Çiçek ve Erkan Kolçak Köstendil gibi oyuncular sosyal medyadan destek mesajı yayınlamıştı
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Daha önce kurt gibi uluduğu video ile gündeme gelen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Çukur oyuncularını eleştirdi.
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