Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu Emniyet arayıp özür diledi

Katıldıkları bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı konulan usta oyuncu Müjdat Gezen'in Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaportuna el konuldu. Emniyet arayıp özür diledi.

Almanya'ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen oyuncu Müjdat Gezen, pasaportunun iptal edilmesi nedeniyle yurt dışına çıkamadı. Durumun Emniyet'in sistemsel hatasından kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, sanatçı, sahneleyeceği tiyatro oyunları dolayısıyla Köln'e gitmek üzere havalimanına geldi.

Pasaport kontrolü sırasında, Gezen'in pasaportunun iptal edildiği belirlendi. Bu nedenle pasaportuna el konulan sanatçının yurt dışına çıkışına izin verilmedi. Gezen, havalimanından ayrıldı.

Gezen'in tiyatro ekibi gitti ona izin verilmedi

Sanatçının avukatı Celal Ülgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Müjdat Gezen şu anda yurt dışına çıkamıyor çünkü pasaportu iptal edilmiş. Sabiha Gökçen’de pasaportuna el konuldu ve geri dönüyor. Yurt dışında oyunu vardı. Ekip gitti, Müjdat Gezen gidemedi. Pasaport iptali yargısal bir işlem değil idari bir işlemdir. Üstelik bize bildirilmeyerek büyük zarara uğramamıza neden olundu." ifadelerini kullandı.

Evet şu anda Emniyet Müdürlüğünden aradılar. Sistemsel bir hata olduğunu ve Müjdat Gezen'in yurt dışına çıkabileceğini, pasaportunu derhal vereceklerini söylediler. Özür de dilediler. Bu nedenle Basın toplantısı iptal. Müjdat Gezen oyuna yetişmeye çalışacak. — Av. Celal ÜLGEN (@celalulgen) 9 Mayıs 2019

Emniyet arayıp özür diledi

Avukat Celal Ülgen 'Yurtdışında sahneleyeceği tiyatro oyunu için bugün sabah saatlerinde havalimanına giden Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu' duyurusunun ardından yeni bir paylaşım yaparak emniyetten arandıklarını ve durumun 'sistemsel arızadan kaynaklandığını bildirdi.

Yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı

Katıldıkları bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, sanatçı Metin Akpınar’la birlikte ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen’in adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı verilmiş, alınan karar 23 Ocak'ta kaldırılmıştı.