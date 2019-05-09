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Ramazan şerbeti nasıl yapılır işte geleneksel şerbetin faydaları

Ramazan şerbeti nasıl yapılır işte geleneksel şerbetin faydaları

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan şerbeti evde kolaylıkla hazırlanabilir. Peki Ramazan şerbeti nasıl yapılır? Ramazan şerbetinin faydaları nelerdir?

Ramazan şerbeti, kökü Osmanlılara dayanan içinde isteğe göre tarçın, zerdeçal ve karanfil gibi içeriklerin bulunduğu geleneksel bir içecektir. Özellikle hazmı kolaylaştırmasıyla kullanılan şerbetin, kan şekerini düzeltmesi özelliğiyle de bilinir. Peki ramazan şerbeti nasıl hazırlanır?

Malzemeler:
2 litre su
1 çay bardağı hibiskus
2 adet elma
1 adet portakal
1 adet çubuk tarçın
1 çay bardağı ıhlamur
1 çay bardağı şeker

Hazırlanış:
- Öncelikle elma ve portakalın kabukları soymadan doğranır. Daha sonra derin bir tencereye ıhlamur ve tarçın hariç tüm malzemeleri koyulup 30 dakika kaynatılır. Ocağın altı kapatılıp, içine ıhlamur ve tarçın eklenir.

- Ardından hazırlanan içecek süzgeçten geçirilip buzdolabına soğuması için bırakılır. Soğuduktan sonra servis edilir.

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