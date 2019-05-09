HABER /  POLİTİKA
ADV Ramazan birlikte güzel

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: 80 bin kişi başvurdu

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: 80 bin kişi başvurdu

YSK'nın İstanbul seçimi için verdiği iptal ve yenileme kararının ardından mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Times gazetesine verdiği röportajda "Türkiye'de demokrasi tehlikede" ifadelerini kullandı.

Gazetenin muhabiri Hannah Lucinda Smith'e verdiği röportajda yeni seçimlerin yapılacağı 23 Haziran'dan önce İstanbul'un her semtini tek tek gezeceğini söyleyen İmamoğlu, "Son seçimlerden daha iyi hazırlanıyoruz" dedi.

CHP adayının 19 gün görevde kaldığını hatırlatan gazete, İmamoğlu'nun YSK'nın kararıyla 'şoke olduğunu' söylediğini de yazdı.

İmamoğlu, "İnsanlar bu kararın çıkmaması için dua ediyordu ama hazırlıklıyız. Demokrasi mücadelemize başlayabilmemiz için umut yaratmaya çalıştım" dedi.

80 bin kişi başvurdu

İngiltere merkezli gazete, 80 bin kişinin 23 Haziran seçimlerinde CHP adına müşahit olma talebiyle gönüllü olduğunu da yazdı.

"Seçim günü binlerce üyemiz görevde olacak"

İmamoğlu gazeteye verdiği röportajda, "Seçim günü binlerce üyemiz görevde olacak" dedi. "Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor. İnsanlardaki bu olağanüstü inancı görüyorum; ben onların sadece yüzüyüm ve sesiyim" diye konuştu.

Medyaya eleştiri

Gözlemcilerin son yıllarda Türkiye'nin seçim süreçlerindeki sakatlıklara dikkat çektiği belirtilen haberde, "Muhalefet partileri artık neredeyse tamamen, cumhurbaşkanına bağlı iş insanlarının sahip olduğu basın-yayın kuruluşlarının hakim olduğu medyadan dışlanmış durumdalar" denildi.

Tek yetkili AA

Haberde, Anadolu Ajansı'nın geçen ay Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandığı ve seçim sonuçlarını vermeye tek yetkili kurum olduğu da hatırlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Altaylı'dan bomba YSK yazısı Dava edeceğim çok ciddi para kaybım var
Fatih Altaylı'dan bomba YSK yazısı Dava edeceğim çok ciddi para kaybım var
Beymen kime satıldı? Cem Boyner ünlü markanın yüzde 97'sini devretti
Beymen kime satıldı? Cem Boyner ünlü markanın yüzde 97'sini devretti
HDP İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek
HDP İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek
Fenerbahçe'de Ayew'in akıbeti belli oldu
Fenerbahçe'de Ayew'in akıbeti belli oldu
AB ülkelerinden İran'a ültimatom yanıtı: Reddediyoruz
AB ülkelerinden İran'a ültimatom yanıtı: Reddediyoruz
Kıbrıs'ta hükümet krizi Başbakan Tufan Erhürman istifasını verdi
Kıbrıs'ta hükümet krizi Başbakan Tufan Erhürman istifasını verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Nur Ertürk evlilikleri ilk eşi kimdir oğlu Mert Emirtaş'ın babası kim?
Nur Ertürk evlilikleri ilk eşi kimdir oğlu Mert Emirtaş'ın babası kim?
ASELSAN'dan 2019 yılının ilk çeyreğinde rekor ciro
ASELSAN'dan 2019 yılının ilk çeyreğinde rekor ciro
Erkenci Kuş 41. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 41. bölüm 2. fragmanı
Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu
Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu
Nur Ertürk kaç yaşında aslen nereli evlilikleri eski eşi kimdir?
Nur Ertürk kaç yaşında aslen nereli evlilikleri eski eşi kimdir?
19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık 19 Mayıs şiir derlemesi güncel 2019
19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık 19 Mayıs şiir derlemesi güncel 2019
Hüsran sonrası olay yorum: Son dakika dramı
Hüsran sonrası olay yorum: Son dakika dramı
Okullar ne zaman tatil oluyor 2019 yaz tatili başlangıç tarihi
Okullar ne zaman tatil oluyor 2019 yaz tatili başlangıç tarihi
Yorumlar 10 yorum