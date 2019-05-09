Tatvanlı öğrenciden Türkiye derecesi

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Uluer İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kayra Koçak, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında Türkiye 3.’sü oldu.

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Uluer İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kayra Koçak, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında Türkiye 3.’sü oldu.

Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından 27 – 28 Nisan tarihleri arasında Bursa’da 65 ilden 750 öğrencinin katılımıyla ikincisi gerçekleştirilen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasının finaline katılan Tatvan Uluer İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kayra Koçak, turnuvada büyük bir başarı elde ederek, Pentago oyununda Türkiye 3.’sü oldu.

Elde ettiği Türkiye derecesi ile büyük bir başarıya imza atan Kayra Koçak, bu başarısı ile ilçeye de başarı gururu yaşatmış oldu.

Elde edilen başarının önemine dikkat çeken Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, elde edilen başarıdan dolayı Uluer İlkokulu öğrencisi Kayra Koçak’a tebrik ve başarı dileklerini iletti.