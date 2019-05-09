Onyekuru bombası patlıyor! Ezeli rakibe transfer çalımı olay

Henry Onyekuru’nun bonservisine sahip olan Everton, Cenk Tosun transferinden 5 milyon avroyu bulan son taksit için Beşiktaş’a son derece ilgi çekici bir teklifte bulundu.

Beşiktaş bu sezon Galatasaray’ın gol yükünü çeken Henry Onyekuru’yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Aslında siyah-beyazlı yönetimin Onyekuru için bir girişimde bulunma düşüncesi yoktu. Ancak Everton Kulübü’nün teklifi çok cazip geldi. Cenk Tosun’u Beşiktaş’tan kadrosuna katan İngiliz kulübü, bu transfer için ödemesi gereken son taksidi yatırmadı. Evertonlu yetkililer, 5 milyon avroyu bulan son taksit için Beşiktaş’a son derece ilgi çekici bir teklifte bulundu.



5 milyon avro yerine Nijeryalı forveti önerdi

Galatasaray’da bu sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru’nun bonservisine sahip olan Everton, Beşiktaş’a 5 milyon avro yerine Nijeryalı forveti önerdi.

İki yıllığına kiralama formülü

İngiliz kulübünün yetkilileri, sezon sonunda Galatasaray’la anlaşması sona erecek olan Onyekuru’yu iki yıllığına kiralık Beşiktaş’a kiralık olarak vermeye hazır olduklarını iletti.

Cazip teklif beklemeye alındı

Fikret Orman ve ekibini heyecanlandıran bu teklif ne kadar cazip gördünse de şimdilik beklemeye alındı. Beşiktaş yönetiminin, bu pazar günü yapılacak başkanlık seçiminden sonra transfer için görüşme yapma kararı aldı. Seçimden sonra anlaşma sağlanırsa son yılların en çok ses getirecek transferine imza atılmış olacak. Ayrıca Ryan Babel’le anlaşan Galatasaray’a da sezonun golü atılmış olacak.