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Dolar durdurulamıyor! Kritik bantta seyrediyor...

Dolar durdurulamıyor! Kritik bantta seyrediyor...

Dolar/TL, düne göre hafif bir gevşemeyle 6.16 bandında seyrediyor. YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından sıçradığı 6.15-6.20 arasındaki hareketini sürdürüyor.

Dolar/TL, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarlanması kararı sonrası 6.15-6.20 arasında iki yönlü dalgalanmaya devam ediyor.

6.16'lı seviyelere geriledi

Dün tekrar 6.20 seviyesine yaklaşan dolar kuru, 6.18 seviyesinden kapanırken gece sığ piyasada 6.16'lı seviyelere geriledi.

İşte son durum

TL'nin değer kaybı yüzde 10'u aştı

TL'nin değer kaybı 29 Mart'tan bu yana yüzde 10'u aşarken analistler 23 Haziran'a kadar TL üzerindeki baskının devam etmesini bekliyor.

9 Mayıs sabahı dolar düne nazaran hafif bir gevşemeyle 6.16 seviyesinde, euro ise 6.90 üzerindeki seyrini sürdürüyor.

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