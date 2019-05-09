Bayram tatili ne zaman 2019 kaç gün sürecek?

Ramazan ayının başlaması ile birlikte çalışanlar ve öğrenciler bayram tatili ne zaman 2019, kaç gün bayram tatili sorularını araştıryor. Bu sene bayram tatili 9 gün olacak. Bayram tatili başlancıgı 3 Haziran pazartesi günü olacak. 10 Haziran'da çalışanlar iş başı, öğrenciler de ders başı yapacak.

Ramazan bayramı tatili kaç gün ve ne zaman başlıyor soruları Ramazan ayının başlaması ile birlikte çalışanlar ve öğrencilerin gündeminde. Bu sene bayram tatili 9 gün olacak. 3 Haziran'da başlayan bayram tatili haftasonları ile birlikte toplam 9 gün olacak. Bayram tatili ise 10 Haziran pazartesi günü sona erecek. Çalışanlar ve memurlar iş başı, öğrenciler ise ders başı yapacak. Fakat bayram tatilinden 4 gün sonra yani 14 Haziran'da öğrenciler karne alacak ve yaz tatiline çıkacak.

2019 yılında 9 gün olan Ramazan bayramı 3 Haziran pazartesi günü öğleden sonra başlacak.

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir.

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN: 3 Haziran Ramazan Bayramının arefesidir. Ramazan bayramının birinci günü 4 Haziran Salı günüdür. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan bayramının 3.günüdür.

İslam alemi Ramazan ayı için gün sayıyor. İlk oruç için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden tarih araştırması yapıyor. Ramazan ayında gündüzleri oruçlar tutulacak, iftar ardından vakit namazları ve teravih namazı kılınacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ramazan Bayramı tatili takvimiyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildiği belirtildi.

Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.