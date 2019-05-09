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LGS kılavuzu güncellendi! Su konusu açığa kavuştu

LGS kılavuzu güncellendi! Su konusu açığa kavuştu

Liselere Giriş Sınavı (LGS) kılavuzu güncellendi. Kılavuza eklenen sınav yapılacak sınıflara su getirme konusuna açıklık getirildi. Buna göre adaylar binalara ambalajı çıkarılmış şeffaf pet şişede su getirilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Giriş Sınavı (LGS) kılavuzunu güncelledi. Kılavuza eklenen bilgi ile birlikte sınav yapılacak sınıfa su getirme konusuna açıklık getirildi. 

Sınav salonlarına ambalajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceği belirtildi.

Yabancı dil ile din kültürü düzenlemesi
Sınavın Uygulanması’ bölümünde yeni eklenen maddelere göre, engelli adaylar yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi testlerinden muafsa birinci oturumda verilen süre 80 dakika olacak. Aday engelli değil ancak yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi testinden muafsa onlara da 65 dakika süre verilecek. Engelli olmayıp sadece din kültürü ve ahlak bilgisinden muafsa adayların birinci oturumlarının süresi 60 dakika.

1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sözel bölümde Türkçe (20 Soru), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 Soru), İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 Soru), Yabancı Dil (10 Soru) bulunuyor.

Sayısal bölümde ise Matematik (20 Soru), Fen Bilimleri (20 soru) bulunuyor.

Sözel bölümde 50 soru için 75 dakika, sayısal bölümde 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

Türkiye genelinde 1.526 liseye sınavla öğrenci alınacak.

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