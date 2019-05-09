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Ricardo Faty, Ankaragücü'yle yollarını ayırdı

Ricardo Faty, Ankaragücü'yle yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü'nde forma giyen Senegalli futbolcu Ricardo Faty, sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Senegalli futbolcu Ricardo Faty, Başkent ekibi ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Faty şu ifadeleri kullandı:

“Kadro dışı bırakılmamın ve ödenmeyen maaşlarımın ardından kulübümle sözleşme feshetmekten başka seçeneğim kalmamıştır. Taraftarlara devamlı desteklerinden dolayı teşekkür eder, takım arkadaşlarıma sezonun kalan maçlarında bol şans dilerim.”

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