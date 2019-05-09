Ricardo Faty, Ankaragücü'yle yollarını ayırdı
MKE Ankaragücü'nde forma giyen Senegalli futbolcu Ricardo Faty, sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırdığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Senegalli futbolcu Ricardo Faty, Başkent ekibi ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Faty şu ifadeleri kullandı:
“Kadro dışı bırakılmamın ve ödenmeyen maaşlarımın ardından kulübümle sözleşme feshetmekten başka seçeneğim kalmamıştır. Taraftarlara devamlı desteklerinden dolayı teşekkür eder, takım arkadaşlarıma sezonun kalan maçlarında bol şans dilerim.”