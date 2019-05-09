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Yeni ambalaj uygulaması 30 Haziran'da başlıyor Katılım payı geliyor

Yeni ambalaj uygulaması 30 Haziran'da başlıyor Katılım payı geliyor

Çevre Bakanlığı, poşetin ardından geri kazanım payı alınacak ambalajları netleştiriyor. Ekmeğin sarıldığı kese kağıdı, yoğurt kabı, cips-çerez ambalajları ve içecek kutularına da katılım payı geliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ücretli poşet uygulamasının ardından, geri kazanım payı alınacak ürünlere yönelik çalışmasını da hızlandırdı. Bakanlık bu kapsamda hazırlanan ‘Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı’nı görüşe açtı. Taslağa göre ekmeğin sarıldığı kese kağıdı, yoğurt kabı, cips kutuları ve çerez ambalajlarına katılım payı geliyor. Gazlı ve gazsız içeceklerin kutularından da katılım payı alınacak. 

30 Haziran'da başlıyor

Uygulamanın 30 Haziran’da devreye girmesi bekleniyor. Ürünler, sınıflandırılarak adet veya ağırlık olarak tanımlanıp, kayıt altına alınacak, bakanlığa bildirilecek. Ücretlendirme Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

Ödemeyene ceza kesilecek

Katılım payıyla ilgili beyannamelerini kanuni süre içinde vermeyenlere 18.037 lira, ödemediği tespit edilenlere, miktarın yüzde 20 fazlası olacak şekilde idari para cezası verilecek. Ayrıca poşeti ücretsiz verene metrekare başına 12.37 TL ceza öngörülüyor.

Hangi ürünleri kapsıyor

Ürün, başka bir eşyanın ayrılmaz parçası değilse ambalaj kabul edilecek. Şeker kutuları, dergi poşetleri, çelik gaz tüpleri, konserve kutuları, ekmeğin sarıldığı kağıt, yoğurt kapları ve cips kutuları ambalaj sayılacak. Su ve süt ile bunların işlenmesi sonucu hazırlanan gazlı veya gazsız içecekler, meyveli içecek, meyveli doğal mineralli içecek, aromalı doğal mineralli içecek, yapay soda, kola, tonik, aromalı su, enerji içecekleri, sporcu içecekleri ve distile/damıtma yoluyla elde edilenler dahil alkollü içkilerin ambalajları içecek ambalajı olarak tanımlanacak

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