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İnterli yıldız Galatasaray'la anlaşmaya yakın

İnterli yıldız Galatasaray'la anlaşmaya yakın

İtalyan medyası, Galatasaray'ın İnter'de forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Miranda'yla anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

Şampiyonluğa kilitlenen G.Saray’da yönetim gelecek sezonun kadrosunu kurma çalışmalarına hız verdi. Bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi’ne yakışan bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim’in isteği üzerine uzun süredir ilgilendiği Brezilyalı stoper Joao Miranda transferini bitirmek üzere. Atletico Madrid’e veda eden Diago Godin ile her konuda anlaşan Inter, 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Miranda’yı elden çıkaracak.

Takımdan ayrılmaya karar verdi
Güneş'in haberine göre; İtalyan medyasından calciomercato’da çıkan haberlere göre; Inter, yıllık 5 milyon euroluk kazancı olan Miranda'da ücretini 3,5 milyon euroya indirmesini talep etti. Ancak Brezilyalı savunmacı bu teklifi reddetti ve takımdan ayrılmaya karar verdi.

Galatasaray'a sıcak bakıyor
FcInternews haber sitesi de uzun süredir Brezilya’dan Sao Paolo, Fransa’dan Monaco ve Türkiye’den G.Saray’ın Miranda’nın peşinde olduğunu, ancak Sambacı’nın Şampiyonlar Ligi nedeniyle Cim Bom’a daha sıcak baktığını yazdı.

Bonservis bedeli ödenmeyecek
Galatasaray'ın Inter ile prensipte anlaştığını iddia eden fcinternews sitesi de 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Miranda için Sarı-Kırmızılılar’ın herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceğini yazdı. 

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