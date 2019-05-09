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İstanbullu seçmene ’kuyruklu yıldız çarpacak’ uyarısı

İstanbullu seçmene ’kuyruklu yıldız çarpacak’ uyarısı

Tatil beldelerinin ‘İstanbullu Gelme’ kampanyasına İstanbul’u birçok tatil beldesine bağlayan karayolu üzerinde bulunan Torbalı Belediyesi de esprili bir paylaşımla dahil oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi ve 23 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gidilecek olması nedeniyle özellikle tatil beldelerinin yerel yönetimleri, "Tatile gelmeyin oyunuzu kullanın" kampanyası başlattı. Kampanyaya CHP’li Torbalı Belediyesi de esprili bir uyarı ile katıldı. Kuyruklu yıldızın Torbalı’da bulunan antik Metropolis Kenti’ne isabet edeceğini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, “23 Haziran’da Metropolis Antik Kenti’ne çarpması beklenen kuyruklu yıldızdan dolayı İstanbul’u güney sahillerine bağlayan Torbalı otoyolu trafiğe kapatılmıştır. 24 Haziran’da doğacak güneş ile beraber tekrar mutlulukla hizmete açılacaktır” paylaşımını yaptı. Paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

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