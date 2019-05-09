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CHP Sözcüsü Öztrak'tan İstanbul ile ilgili son dakika açıklamalar!

CHP Sözcüsü Öztrak'tan İstanbul ile ilgili son dakika açıklamalar!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan İstanbul'da yeniden seçim ile ilgili son dakika açıklamalar

CHP Sözcüsü Öztrak, "Hazinenin borç geri ödemesi konusunda risk algısı yaratı" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayında 82 milyonun hakkı yendi" diyen Öztrak "Toplum azarlayarak ekonomik program başarılı olmaz" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Sandık darbesi milletimizin sırtına büyük yükler yüklecektir"

-Hazine'nin yurtdışından borçlanma maliyetleri artacak. Türk Lirası'nın değer kaybı pahalılığı daha da azdıracak. Son 39 günde dolar kurunda meydana gelen 69 kuruşluk artış şirketlerin bilançosuna 136 milyar liralık ek zarar olarak yansıyacak. Sandık darbesi milletimizin sırtına da büyük yükler yüklecektir.

''Milletimiz seçim değil geçim peşinde''

-6 Mayıs darbesi sadece Ekrem İmamoğlu'nu değil 82 milyon yurttaşımızı mağdur etti. Darbeciler ramazanın ilk orucunu kul hakkı yiyerek açtılar. Milletimiz seçim değil geçim peşinde. Milleti unuttular. Millet feryat etmeye başladığında hemen rahatsız oluyorlar. Vatandaşa ayar vermeye kalkıyorlar.''

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