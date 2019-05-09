İmamoğlu mu Yıldırım mı? İşte ankette çıkan çarpıcı sonuçlar

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal ve yenileme kararı sonrası gözler 23 Haziran'a çevrildi. Konsensus Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Murat Sarı, yaptıkları araştırmanın sonuçları üzerinden tekrarlanacak seçime ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sarı, Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın geç verilmesine ilişkin soruya, vatandaşların yüzde 57,8'inin bunun yanlış olduğu yanıtını verdiklerini aktardı.

"Neden sandığa tekrar gidiyoruz?"

İstanbul'da seçimlerin tekrar edilmesi konusunda AK Parti'nin itirazına vurgu yapan Sarı, "Şu algıyı düzeltmesi, vatandaşları ikna etmesi gerekiyor: Neden sandığa tekrar gidiyoruz?" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin izlemesi gereken strateji

Sarı, AK Parti'nin izlemesi gereken stratejiyle ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

AK Parti'nin MHP'li seçmeni ikna etmesi gerekiyor. Çünkü (oyların) tamamını almıyor. Beka söylemi bir yere kadar. MHP'li seçmen de herkes gibi İstanbul'daki ekonomik sıkıntılardan, trafikten, günlük sorunlardan yakınan bir seçmen.

"Yüzde 57.8'i korumaya çalışacaktır"

Ekrem İmamoğlu'nun seçim stratejisine değinen Sarı, "İmamoğlu, tamamiyle burada bir mağduriyet olduğunu söyleyecek ve yüzde 57.8'i korumaya çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

Seçim tekrarında kime oy verirsiniz?

Yaptıkları çalışmada 'Seçim tekrarında kime oy verirsiniz' sorusuna yanıt aradıklarını aktaran Sarı, "Yüzde 50.2 ile İmamoğlu kazanıyor, Binali Yıldırım 48,1 alıyor" diye konuştu.

"8'lik bir seçmen var ki 'hatalı' dese de oy vermiyor"

Sarı, bu sonuçtan hareketle, İmamoğlu'nun stratejisini belirlemesini gerektiğini öne sürerek şunları söyledi:

57.8 nerede, 50.2 nerede? Demek ki yüzde 8'lik bir seçmen var ki 'hatalı' dese de oy vermiyor İmamoğlu'na. İmamoğlu'nun da onları ikna etmesi gerekiyor.