HABER /  POLİTİKA
ADV Ramazan birlikte güzel

İmamoğlu mu Yıldırım mı? İşte ankette çıkan çarpıcı sonuçlar

İmamoğlu mu Yıldırım mı? İşte ankette çıkan çarpıcı sonuçlar

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal ve yenileme kararı sonrası gözler 23 Haziran'a çevrildi. Konsensus Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Murat Sarı, yaptıkları araştırmanın sonuçları üzerinden tekrarlanacak seçime ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sarı, Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın geç verilmesine ilişkin soruya, vatandaşların yüzde 57,8'inin bunun yanlış olduğu yanıtını verdiklerini aktardı.

"Neden sandığa tekrar gidiyoruz?"

İstanbul'da seçimlerin tekrar edilmesi konusunda AK Parti'nin itirazına vurgu yapan Sarı, "Şu algıyı düzeltmesi, vatandaşları ikna etmesi gerekiyor: Neden sandığa tekrar gidiyoruz?" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin izlemesi gereken strateji

Sarı, AK Parti'nin izlemesi gereken stratejiyle ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

AK Parti'nin MHP'li seçmeni ikna etmesi gerekiyor. Çünkü (oyların) tamamını almıyor. Beka söylemi bir yere kadar. MHP'li seçmen de herkes gibi İstanbul'daki ekonomik sıkıntılardan, trafikten, günlük sorunlardan yakınan bir seçmen.

"Yüzde 57.8'i korumaya çalışacaktır"

Ekrem İmamoğlu'nun seçim stratejisine değinen Sarı, "İmamoğlu, tamamiyle burada bir mağduriyet olduğunu söyleyecek ve yüzde 57.8'i korumaya çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

Seçim tekrarında kime oy verirsiniz?

Yaptıkları çalışmada 'Seçim tekrarında kime oy verirsiniz' sorusuna yanıt aradıklarını aktaran Sarı, "Yüzde 50.2 ile İmamoğlu kazanıyor, Binali Yıldırım 48,1 alıyor" diye konuştu.

"8'lik bir seçmen var ki 'hatalı' dese de oy vermiyor"

Sarı, bu sonuçtan hareketle, İmamoğlu'nun stratejisini belirlemesini gerektiğini öne sürerek şunları söyledi:

57.8 nerede, 50.2 nerede? Demek ki yüzde 8'lik bir seçmen var ki 'hatalı' dese de oy vermiyor İmamoğlu'na. İmamoğlu'nun da onları ikna etmesi gerekiyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hakan Şükür ve Burhan Kuzu kapıştı FETÖ ve Galatasaray iddiası olay
Foto Galeri Hakan Şükür ve Burhan Kuzu kapıştı FETÖ ve Galatasaray iddiası olay Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MAK'ın bomba Ekrem İmamoğlu anketi İstanbul seçiminde oyu artacak mı
MAK'ın bomba Ekrem İmamoğlu anketi İstanbul seçiminde oyu artacak mı
Anlaşma sağlandı! Yıllık 120 milyon euro
Anlaşma sağlandı! Yıllık 120 milyon euro
MHP'den 'Bahçeli yok hükmünde' diyen CHP'ye yanıt
MHP'den 'Bahçeli yok hükmünde' diyen CHP'ye yanıt
Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
HDP'li Mardin Büşükşehir belediyesi şehit yakınlarını işten çıkardı
HDP'li Mardin Büşükşehir belediyesi şehit yakınlarını işten çıkardı
Yeni ambalaj uygulaması 30 Haziran'da başlıyor Katılım payı geliyor
Yeni ambalaj uygulaması 30 Haziran'da başlıyor Katılım payı geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Bayram ne zaman 2019 Ramazan bayramı hangi gün başlıyor?
Bayram ne zaman 2019 Ramazan bayramı hangi gün başlıyor?
Futbolda geçen ay en çok onlar konuşuldu
Futbolda geçen ay en çok onlar konuşuldu
Cenabet olan oruç tutabilir mi cünüp olan 61 gün oruç tutar mı?
Cenabet olan oruç tutabilir mi cünüp olan 61 gün oruç tutar mı?
ALES sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM bilgisi
ALES sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM bilgisi
Haftanın hakemleri belli oldu
Haftanın hakemleri belli oldu
Kemal Doğulu kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kim?
Kemal Doğulu kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kim?
İstanbullu seçmene ’kuyruklu yıldız çarpacak’ uyarısı
İstanbullu seçmene ’kuyruklu yıldız çarpacak’ uyarısı
Sibel Tüzün'ün Ekrem İmamoğlu paylaşımı TRT'den veto yedi!
Sibel Tüzün'ün Ekrem İmamoğlu paylaşımı TRT'den veto yedi!
Yorumlar 1 yorum