Her şey çok güzel olacak diyen sanatçılar kim? İmamoğlu 'kayıt' listesi mecliste

Ekrem İmamoğlu'nun 'herşey güzel olacak' çağrısına ünlüler twitleri ve paylaşımları ile destek vermişti. Cem Yılmaz'dan Fazıl Say'a, Gülben Ergen'den Tarkan'a kadar bir çok sanatçıdan 'herşey çok güzel olacak' mesajları yağarken ilginç bir listeleme olayı patlak verdi. Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, bu sanatçıların isimlerini listeleyip 'kayıt' başlığı ile yayınlamıştı.