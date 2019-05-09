Her şey çok güzel olacak diyen sanatçılar kim? İmamoğlu 'kayıt' listesi mecliste
İSTANBUL'da yenilecek seçimler için Ekrem İmamoğlu 'herşey çok güzel olacak' deyip sanatçıların ses vermesini istemişti. Bu çağrıya uyan bir çok ünlü sosyal medyadan 'herşey güzel olacak' paylaşımları yapınca 'listelenmişlerdi'. Şimdi o liste Meclis gündeminde. Peki kim ne mesaj attı?
Ekrem İmamoğlu'nun 'herşey güzel olacak' çağrısına ünlüler twitleri ve paylaşımları ile destek vermişti. Cem Yılmaz'dan Fazıl Say'a, Gülben Ergen'den Tarkan'a kadar bir çok sanatçıdan 'herşey çok güzel olacak' mesajları yağarken ilginç bir listeleme olayı patlak verdi. Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, bu sanatçıların isimlerini listeleyip 'kayıt' başlığı ile yayınlamıştı.
Muhammet Safi'nin 'fişleme' olarak nitelenen sanatçı listesi bugün Meclis gündemine taşındı. CHP bir önerge hazırlayıp "Fişlenen sanatçılar hakkında Cumhurbaşkanlığı'nca bir işlem mi tesis edilecektir? Muhammet Safi, görevine devam edecek midir?" sorularını hükümete yöneltti.
Olay liste sonrasında 'herşey çok güzel olacak' paylaşımları ise azalmak yerine arttı. İşte 'kayıt' altına alınan ve herşey çok güzel olacak diyen sanatçıların o paylaşımları: