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Meme küçültme ameliyatı nasıl yapılır? Sarkık göğüsten kurtulmanın yolu

Meme küçültme ameliyatı nasıl yapılır? Sarkık göğüsten kurtulmanın yolu

Büyük göğüslerin kadınlarda bir çok soruna neden olabileceğini belirten Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Atilla Fesli, uyarılarda bulundu.

Meme dokusu süt bezlerinin, süt kanalları ve yağlardan oluştuğunu dile getiren Op.Dr.Atilla Fesli, bu nedenle memenin hacminin sabit kalmadığını söyledi.

"Adet dönemlerinde veya gebelikte süt bezleri hormona duyarlı olduğundan şişer ve meme büyür." diyen Fesli, "Kilo alındığında ise yağ bezleri şiştiği için meme büyür, kilo verince de küçülür." şeklinde konuştu.

Sarkık memenin zorlukları
İriliğe bağlı sarkık bir meme, kadında sırt ve boyun ağrılarına neden olabilir, kamburluğa yol açabilir. Sütyenin kol sinirlerine baskı yapmasına bağlı uyuşmalar olabilir. Nefes almada güçlük çekilebilir. Meme derisi ile göğüs derisinin devamlı birbirine sürtünmesi sonucu meme altı oluğunda pişikler olabilir, yaralar açılabilir. Genetik faktörler, hormonal değişiklikler veya bazı hastalıklar sonucu, vücut ölçülerine uyum sağlamayan iri meme oluşabilir. Meme dokusunun artması ve buna bağlı iri meme genç kızlarda da görülebilir

göğüs meme

Meme küçültme ameliyatı nasıl olur?
Estetik meme küçültme ameliyatında büyük olan meme dokusunun kişinin vücut ölçülerine göre yeniden şekillendirildiğini anlatan Op.Dr.Atilla Fesli, şunları söyledi;

“Ameliyat genel anestezi ile hastane koşullarında ameliyathanede yapılır ve 2 - 3 saat sürer. Bu ameliyat sonrası herkeste aynı derecede iz kalmaz. Oluşacak izin büyüklüğü ve izin şekli memenin büyüklüğü, sarkıklığı ve ne kadar küçültüleceğine göre değişir. Çok büyük ve sarkık memelerde ters T şeklinde iz kalırken, az sarkık ve çok büyük olmayan memelerde “mini T” veya “J” veya meme başından aşağıya doğru düz “I” gibi bir çizgi şeklinde de iz kalabilir. Ameliyat sonrası ağrısız ve konforlu geçer. Ameliyattan sonar özel koruyucu sütyen korseler kullanılır. Ameliyattan 2 gün sonar banyoya izin verilir ve özel koruyucu kremler kullanılır. Korsenin 3 hafta kullanılması istenir. Hastalar 1 hafta sonra işine dönebilir. 3 ay ağır sporlardan ve fizik aktiviteden uzak durması önerilir.” 

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