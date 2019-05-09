Fatih Terim, TFF'den kazandığı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, TFF’den aldığı 5,5 Milyon TL tazminat çekini bugün itibarıyla Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim etti.

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğun en büyük favorisi olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Yıldırım Demirören'in başkanlık yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kazandığı 5.2 milyon TL tazminatını nakit olarak dün itibarıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.

Tarihin en büyük bağışı

Fatih Terim'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun tarihinde yapılan en büyük bağışın gerçekleştiğini belirterek, paranın tamamının nakit olarak kurumun banka hesabına aktarıldığını söyledi.

Konuyu yargıya taşımıştı

Alaçatı'da bir kebapçı mekanının basmasının ardından görevine son verilen eski Türkiye Futbol Direktörü, tazminatı için avukatları aracılığıyla TFF’ye iki kez ihtar çekmesine rağmen hiçbir sonuç alamayınca olayı yargıya taşımaya karar verdi.

Tazminat talep etmişti

Federasyonunun, sözleşmesindeki 6. maddeye aykırı davrandığını savunan Fatih Terim, 3.5 milyon euro’luk tazminatının faizi ve avukatlık masraflarıyla birlikte ödenmesini talep etmişti.

TFF'den Fatih Terim'in tazminat isteğine ret

Federasyonun 26 Temmuz 2017’de görevine son vermesine karşın tazminatını ödemeye yanaşmaması üzerine iki kez ihtar çeken Terim, yine istediğini alamayınca yasal yollardan hakkını aramak için dava açmıştı.

Demirören’le uzlaşmıştı

15 Kasım 2013’te 5+2 yıllık imza atan Terim, kendisinin tek taraflı fesh etmesi halinde 1 milyon 450 bin euro, federasyonun göndermesi halinde ise 3.5 milyon Euro tazminat ödemesi konusunda TFF Başkanı Yıldırım Demirören’le uzlaşmıştı.