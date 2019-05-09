Mustafa İslamoğlu'ndan İstanbul tepkisi! Haksızlık karşısında susmayacaksın
Ünlü ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan YSK kararıyla ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. İslamoğlu ''Haksızlık karşısında susmayacaksın’’ dedi ve Erdoğan'ın 20 yıl önceki durumunu hatırlattı.
YSK’nın İstanbul kararı sosyal medyada hala tartışılıyor. Sosyal medya üzerinden sürekli paylaşımlar yapılırken köşe yazarları da her gün yeni yazılarla tartışmayı devam ettiriyor.
Muhafazakar kesimin önde gelen isimlerinden ünlü ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu da YSK kararına karşı çıkanlardan.
Haksızlık karşısında susmayacaksın
Geçen günlerde YSK kararını ''Zulüm bizdense ben bizden değilim” sözleriyle eleştiren İslamoğlu bugünse Ahmet Hakan’ın YSK’yı eleştirdiği yazısını Twitter hesabından paylaşıp ''Haksızlık karşısında susmayacaksın’’ diyerek şu tweeti attı:
Bundan 20 yıl önceydi. Tayyip bey bir şiir okudu diye mahkum olduğunda bir yazı yazdım, tam dört tazminat davasından mahkumiyet yedim.— Mustafa İslamoğlu (@mustafaislamogl) 9 Mayıs 2019
O gün de bugün de ilkem değişmedi: Haksızlık karşısında susmayacaksın!