Mustafa İslamoğlu'ndan İstanbul tepkisi! Haksızlık karşısında susmayacaksın

YSK’nın İstanbul kararı sosyal medyada hala tartışılıyor. Sosyal medya üzerinden sürekli paylaşımlar yapılırken köşe yazarları da her gün yeni yazılarla tartışmayı devam ettiriyor.

Muhafazakar kesimin önde gelen isimlerinden ünlü ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu da YSK kararına karşı çıkanlardan.

Haksızlık karşısında susmayacaksın

Geçen günlerde YSK kararını ''Zulüm bizdense ben bizden değilim” sözleriyle eleştiren İslamoğlu bugünse Ahmet Hakan’ın YSK’yı eleştirdiği yazısını Twitter hesabından paylaşıp ''Haksızlık karşısında susmayacaksın’’ diyerek şu tweeti attı:

Bundan 20 yıl önceydi. Tayyip bey bir şiir okudu diye mahkum olduğunda bir yazı yazdım, tam dört tazminat davasından mahkumiyet yedim.

O gün de bugün de ilkem değişmedi: Haksızlık karşısında susmayacaksın!