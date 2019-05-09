CHP'nin reklamcısı fırçaladı! Herşey güzel olmayacak çok zor olacak

İSTANBUL seçimlerini iptal etmesinin ardından başlayan süreçle ilgili CHP’nin kampanyacısı Ateş İlyas Başsoy’dan parti üyelerine önemli uyarı geldi : “Her şey Çok Zor Olacak”

Sosyal medya hesabından “Her şey Çok Zor Olacak” başlığıyla mesaj paylaşan CHP'nin yerel seçimler kampanya başkanı Ateş İlyas Başsoy, İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen esprili dayanışma mesajlarının abartılmasını eleştirdi. Bu durumu bir an önce sonlandırmak gerektiğini vurgulayan Başsoy, “makara yarıştırma zamanı değil” ifadelerini kullandı.

Başsoy, ortada çok büyük bir haksızlık olduğunu ve bunun toplumun diğer yüzde 50’sine de anlatılması gerektiğini ileri sürdü. Ateş İlyas Başsoy’un uyarılarından dikkat çeken kısımlar şöyle:



-“YSK aynı kararı onlar için verseydi; mesela ‘CB seçiminde hile var, tekrarlanacak’ deseydi, 40 yıllık mağduriyet çıkarırlardı… Kendileri için olunca camı çerçeveyi indirirler, ağıtlar yakarlar, yüz yıl sonra bile çocuklara “6 Mayıs’ı unutma” derlerdi…

-Peki biz de “moral”i biraz abartmıyor muyuz? Seçimin tekrarı adeta bayram havasına dönmedi mi? Adana’dan sonra bütün belediyelerin aynı “espri”yi yapması hoş belki… Evet dik de durmak gerek. Ama ortada korkunç bir haksızlık olduğunu unutmamak da gerek. Bu iş neşeli beyaz Türkler “event”i gibi görünürse yandık. Bu “gezi coşkusu” bir yere kadar güzel, bir yerden sonra zorlayıcı.

Abartılı şenliği bitirin

-YSK sadece Bağdat Caddesi’ne değil, Alemdağ Caddesi’ne de haksızlık yapmadı mı? Ekrem İmamoğlu’na AKP seçmeni 1 milyon esnaf oy verdi. YSK’daki 7 kişi bu 1 milyon esnafa da hakaret etmedi mi?



-Bu abartılı şenlik havasını daha da abartmadan bitirmek gerek. Şimdi çalışma ve kalp kazanma zamanı. Kendi yankı odamıza çekilip makara yarıştırma zamanı değil.



-Bu haksızlığı herkese çok iyi anlatmalıyız. Yüzde 50 diğer yüzde 50 ile buluşmalı, kaynaşmalı, dertleşmeli. Bu kent hepimizin.

İmamoğlu'nun yüzde 70 alması mümkün

Normal şartlarda İmamoğlu’nun yüzde 70 alması mümkün. AK Parti bu gücü kırmak için kim bilir neleri göze aldı, biz de yangına körükle gitmeyelim; bilmeden o değirmene su taşımayalım. (Yaptığımız muhalefet, muhalif olduğumuz şeyi güçlendiriyor mu, zayıflatıyor mu?) Bu soruyu sormayı hiç unutmayalım.