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Mars'a yolculukla ilgili şaşırtan açıklamalar

Anadolu Ajansı
Mars'a yolculukla ilgili şaşırtan açıklamalar

ABD Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Mars'a yolculuk projesine ilişkin, "Mars'a gidiş minimum 6 ay sürecek. Gidenler 2 yıl Mars'ta yaşamak zorunda." dedi. 

ABD Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Ege İhracatçı Birlikleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Derin uzay misyonlarında bilim" konulu sunum yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında öğretmenlere yönelik gerçekleşen konferansta Yıldız, NASA'nın uzay misyonları hakkında bilgi verdi. 

Güneşle ilgili çalışmalar kapsamında "Parker Solar Probe" isimli bir araç gönderdiklerini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu araç güneşe 6,2 milyon kilometre kadar yaklaşacak ve incelemelerde bulunacak. Mars'a gelecek yıl göndereceğimiz araç 2021'de kızıl gezegene iniş yapacak. Bunun en büyük özelliği yaşam araştıracak. Detayları çizimleri yapıldı. Çok heyecan verici bir olay. Parça toplayacak. Buradan toplanan numunelerin getirilmesi de gündemde."

Mars'a yolculuk hakkında da konuşan Yıldız, roketin inşa sürecinin devam ettiğini ve 2 yıl içinde test sürüşünün gerçekleştirileceğini vurguladı. 

Roketin ucunda 4 kişilik bir kapsülün bulunduğunu hatırlatan Yıldız, "Mars'a gidiş minimum 6 ay sürecek. Mars'a gidenler gezegende 2 yıl yaşamak zorunda. Çünkü Mars ile dünya her 26 ayda birbirine yaklaşıyor. Yolculuğun bu döneme denk gelmesi gerekiyor. Canınız istediğinde Mars'a ya da Mars'tan dünyaya dönemezsiniz. Mars'a gitmek isterseniz 3 kişiyle 3 yıl geçireceksiniz." diye konuştu. 

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