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Suudi Prens Türk kahvesini geri çevirdi!

Suudi Prens Türk kahvesini geri çevirdi!

Suudi Arabistan'da Riyad Valisi Prens Faysal bin Bandar bin Abdülaziz, Türk malı olduğunu öğrenince kendisine ikram edilen kahveyi içmeyi reddetti.

Prens Abdullah bin Sultan Suud tarafından Bin Abdülaziz'in kahveyi reddetme görüntüsü Twitter'da yayınlandı.

Videoda, arabada oturan Prens'e kahve ikram edildiği görülüyor. Prens "Bu ne kahvesi?" sorusunu yöneltiyor. Kahveyi ikramı yapan kişi ise, "Efendim, bu Türkiye'den Mehmet Efendi kahvesi" diye yanıt veriyor. Prens bunun üzerine "Aa, Mehmet Efendi" deyip kahveyi geri uzatıyor.

Bu görüntüler Türklere ve ürünlerine boykot çağrısı olarak paylaşıldı. 5 Mayıs'tan beri gündemde olan video ve mesaja yazılan yorumlar Türk ürünlerinin boykot edilmesi yönünde.

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