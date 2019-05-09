HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan birlikte güzel

Bekçi alımı sınav tarihi 2019 ne zaman bekçi alım takvimi

Bekçi alımı sınav tarihi 2019 ne zaman bekçi alım takvimi

Bekçi alımı ve 2019 bekçilik sınavı ne zaman soruları ön sağlık muayenesi yerlerinin belli olması ile birlikte daha sık araştırılmaya başladı. Sınav tarihi ile ilgili ise gözler Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi POMEM’de… Peki, 2019 bekçilik yazılı sınavı ne zaman?

Bekçilik alımı ne zaman 2019, bekçilik sınavı ne zaman yapılacak sınav takvimi belli mi araştırması hızlandı.

Ön başvuru sonuçları açıklandı, ön sağlık kontrolü ve yazılı sınava başvuru merkezleri belli oldu. Adaylar büyük bir heyecan içerisinde 2019 bekçilik yazılı sınavına kilitlenmiş durumda. Peki, 8 bin bekçi alımı yazılı sınav tarihi belli oldu mu? Bekçilik yazılı sınav tarihi açıklandı mı? İşte detaylar…

BEKÇİLİK YAZILI SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI: Geçtiğimiz dönem başvuruların tamamlandığı tarihi takiben geçen 3 ayın sonunda sınav gerçekleştirilmişti. Bu yıl da aynı sürecin uygulanması halinde bekçilik sınavının 2019 Temmuz ayında yapılması bekleniyor. EGM konu ile ilgili net bir tarih vermese de sınav tarihinin bu zamana yakın bir dönemde gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan sınavla ilgili kurumdan resmi bir açıklama geldiği takdirde ilgili içeriğimizden takip edilebilecek.

ADAYLARIN SORUMLU OLDUĞU ALANLAR: 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.

Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul seçimleri için CHP bağış kampanyası başlattı
İstanbul seçimleri için CHP bağış kampanyası başlattı
Mars'a yolculukla ilgili şaşırtan açıklamalar
Mars'a yolculukla ilgili şaşırtan açıklamalar
Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı
Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı
CHP Sözcüsü Öztrak'tan İstanbul ile ilgili son dakika açıklamalar!
CHP Sözcüsü Öztrak'tan İstanbul ile ilgili son dakika açıklamalar!
100 bin polis İstanbul'da mı oy kullanacak? İçişleri Bakanlığı son noktayı koydu
100 bin polis İstanbul'da mı oy kullanacak? İçişleri Bakanlığı son noktayı koydu
Mustafa İslamoğlu'ndan İstanbul tepkisi! Haksızlık karşısında susmayacaksın
Mustafa İslamoğlu'ndan İstanbul tepkisi! Haksızlık karşısında susmayacaksın
ÖNCEKİ HABERLER
3600 ek gösterge son gelişmeler neler ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge son gelişmeler neler ne zaman çıkacak?
Suudi Prens Türk kahvesini geri çevirdi!
Suudi Prens Türk kahvesini geri çevirdi!
ALES sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM bilgisi
ALES sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM bilgisi
Karı-koca öpüşürse oruç bozulur mu 61 gün kefaret gerekir mi?
Karı-koca öpüşürse oruç bozulur mu 61 gün kefaret gerekir mi?
Android TV kullananlara kötü haber! Kullanılmayacağı açıklandı
Android TV kullananlara kötü haber! Kullanılmayacağı açıklandı
Bülent Kökoğlu kimdir başörtülü kadınlara ne demişti?
Bülent Kökoğlu kimdir başörtülü kadınlara ne demişti?
Fatih Terim, TFF'den kazandığı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı
Fatih Terim, TFF'den kazandığı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı
19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık 19 Mayıs şiir derlemesi güncel 2019
19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık 19 Mayıs şiir derlemesi güncel 2019
Yorumlar