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Otobüstekilere 'Türkleşmeyin barbarsınız' diyen kadın hakkında karar verildi

Otobüstekilere 'Türkleşmeyin barbarsınız' diyen kadın hakkında karar verildi

ANTALYA'da, bindiği halk otobüsünde şoför ve yolcularla tartışıp, "Yine Türkiye'ye geldiğimi hissettirdiniz. Türkleşmeyin, barbarsınız" dediği iddiasıyla gözaltına alınan İsviçre kimliği de bulunan çifte vatandaş Seda Yavaş (39), polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir içi ulaşımda hizmet veren Cihan Ural yönetimindeki KC 06 tabelalı 07 AU 0170 plakalı halk otobüsü, Sarısu Mahallesi'nden hareket ettikten sonra Altınyaka durağında yolcuları aldı.

Otobüse binen Türkiye- İsviçre çifte vatandaşlık kimliği taşıyan Seda Yavaş, ön kapısının yanında seyahat etmek istedi. Ön kapıyı yolcu almak için sürekli açtığını, bu nedenle seyahatin tehlikeli olacağını belirten şoför Ural, uyardığı Seda Yavaş'tan arkaya ilerlemesini istedi.

Seda Yavaş, iddiaya göre, "Yine bana Türkiye'de olduğumu hissettirdiniz. Türkleştiniz, barbarsınız" dedi. Yavaş'ın söylediklerini duyan otobüsteki bazı yolcular duruma tepki gösterip, kadını uyardı.

İddiaya göre Atatürk'e de hakaret etti

Kendisini uyaranlarla tartışmaya devam eden Seda Yavaş, iddiaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'e de hakaret etti. Bunun üzerine taraflar arasında kısa süreli arbede yaşanınca polisi arayan Yavaş, yolculardan şikayetçi oldu. Otobüsün şoförü Konyaaltı Caddesi'ndeki Barbaros durağına gelince aracı durdurdu. Seda Yavaş, olay yerine gelen polis tarafından şikayet üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Seda Yavaş, polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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