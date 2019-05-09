HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan birlikte güzel

Örümcek Adam Viyana’dan İstanbul’a gelecek

Örümcek Adam Viyana’dan İstanbul’a gelecek

Marvel Comics tarafından 1962 yılında bir çizgi karakter olarak ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın en sevilen kurgusal süper kahramanlarından biri haline gelen Örümcek Adam (Spider-Man), İstanbul'a geliyor.

Sevilen kahraman Örümcek Adam (Spider-Man), 16 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek törenle Madame Tussauds İstanbul’daki yerini alacak.

Marvel Comics tarafından 1962 yılında bir çizgi karakter olarak ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın en sevilen kurgusal süper kahramanlarından biri haline gelen Örümcek Adam (Spider-Man), 16 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek törenle Madame Tussauds İstanbul’daki yerini alacak. İstanbul için Viyana’daki merkezden özel olarak getirilen Spider-Man, merkezin daimi figürleri arasındaki yerini alacak. Madame Tussauds İstanbul, Spider-Man tanıtımında özel bir de gösteri hazırlayacak.

Örümcek Adam (Spider-Man) kimdir?

Marvel Comics tarafından 1962 yılında bir çizgi karakter olarak ortaya çıkan Spider-Man, kısa sürede tüm dünyanın beğenisini kazanan kurgusal bir süper kahramandır. 2002 yılında aynı isimle beyaz perdeye de uyarlanmış ve bu başarı devam filmlerini de beraberinde getirmiştir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu
İstanbul trafiğinde seyir halindeki araçtan baltalı saldırı Olay görüntüler
İstanbul trafiğinde seyir halindeki araçtan baltalı saldırı Olay görüntüler
23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanacak mı? Kimler oy kullanamaz? işte detaylar
23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanacak mı? Kimler oy kullanamaz? işte detaylar
CHP'nin reklamcısı fırçaladı! Herşey güzel olmayacak çok zor olacak
CHP'nin reklamcısı fırçaladı! Herşey güzel olmayacak çok zor olacak
İstanbul seçimleri için CHP bağış kampanyası başlattı
İstanbul seçimleri için CHP bağış kampanyası başlattı
Mars'a yolculukla ilgili şaşırtan açıklamalar
Mars'a yolculukla ilgili şaşırtan açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Bekçi alımı sınav tarihi 2019 ne zaman bekçi alım takvimi
Bekçi alımı sınav tarihi 2019 ne zaman bekçi alım takvimi
3600 ek gösterge son gelişmeler neler ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge son gelişmeler neler ne zaman çıkacak?
Sibel Tüzün kimdir Ekrem İmamoğlu paylaşımı nedir TRT veto etti!
Sibel Tüzün kimdir Ekrem İmamoğlu paylaşımı nedir TRT veto etti!
Suudi Prens Türk kahvesini geri çevirdi!
Suudi Prens Türk kahvesini geri çevirdi!
Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı
Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı
19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık 19 Mayıs şiir derlemesi güncel 2019
19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık 19 Mayıs şiir derlemesi güncel 2019
Karı-koca öpüşürse oruç bozulur mu 61 gün kefaret gerekir mi?
Karı-koca öpüşürse oruç bozulur mu 61 gün kefaret gerekir mi?
Cenabet olan oruç tutabilir mi cünüp olan 61 gün oruç tutar mı?
Cenabet olan oruç tutabilir mi cünüp olan 61 gün oruç tutar mı?
Yorumlar