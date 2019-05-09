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Hamit Altıntop Süper Lig takımına hoca oluyor

İhlas Haber Ajansı
Hamit Altıntop Süper Lig takımına hoca oluyor

Evkur Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut’un ardından teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar Ali Ravcı ile yola devam kararı alan Başkan Adil Gevrek’in yeni sezon için Hamit Altıntop ile el sıkıştığı iddia ediliyor.

Erol Bulut ile yolları ayırdıktan sonra Ali Ravcı ile 2 maça çıkan ve bu maçları kazanan Malatya ekibinde bir yandan da yeni sezonun hazırlıkları yapılıyor. Gidecek ve kalacak futbolcuları yavaş yavaş belirleyen sarı-kırmızılıların, yeni teknik adam konusunda da karar aşamasında olduğu öğrenildi. 

Yeni sezonda takımın başına geçecek
Başkan Gevrek’in haziran ayında yapılacak olağan kongrede yeniden seçilmesi halinde aslen Malatyalı olan Hamit Altıntop ile teknik adamlık için el sıkışacağı iddia ediliyor. Şu an takımın başında teknik sorumlu olarak görev yapan Ali Ravcı’nın sezon sonu sportif direktörlük görevine devam edeceği, takımın başına ise Hamit Altıntop’un getirileceği konuşuluyor. 

Hamit Altıntop yalanlamadı
Konuya ulusal basının da yer ayırması üzerine gözlerin çevrildiği Adil Gevrek herhangi bir açıklama yapmazken, Hamit Altıntop’un ise söz konusu iddiayı yalanlamadığı ifade ediliyor. 

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