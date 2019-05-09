HABER /  GALATASARAY
ADV Ramazan birlikte güzel

Mustafa Cengiz: Üç büyükler ligden çekilirse kim izler

İhlas Haber Ajansı
Mustafa Cengiz: Üç büyükler ligden çekilirse kim izler

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı liglerden çektik diyelim. Basketbolda voleybolda yokuz. Kim ilgilenir, kim bakar? Kim yazar onların haberlerini? Alıcısı olmayan bir şeyi sergileyemezsiniz” dedi. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, voleybol takımlarının sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularına cevap veren Cengiz, 1650 amatör sporcularının karakterlerini ve kapasitelerini desteklemek durumunda olduklarını belirterek, “Bu durumunda olmak bize maddi külfetler getiriyor. Bu külfetleri tek başımıza aşmamız mümkün değil. Futboldan oluşturduğumuz kaynakları spor kulübüne aktarmak zorunda kalıyoruz. Devletimiz bu konuda sağ olsun amatör kulüplere vergi iadesini yaptı. Bu ödenen vergilerin illa da peşin nakden olmasını kaldırmalı. Siz vergiyi peşin ve nakit öderseniz sadece destekliyor” diye konuştu. 

“Göğüs sponsorluğu için teklifler var” 
Galatasaray Futbol Takımı’nın forma göğüs sponsorluğu hakkında da konuşan Cengiz, “Önümüzdeki yıl stadın isim hakkı var. Göğüs sponsorluğu için görüşmelerimiz sürüyor. Teklifler var. Galatasaray için en iyisini yapacağız” dedi. 

“Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş liglerden çekilirse kim izler” 
Türkiye’nin 3 ana rengi olduğunu belirten Mustafa Cengiz, “Çok büyük futbol şehirlerimiz var. Bunlar tam temsil edilmiyor. Hep futboldan bakıyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve mental gelişimleri için mutlaka spora yönelmeleri gerekiyor. Bununla ilgili devlet elinden geleni yapıyor. Bence yerel yönetimler ve müessese takımları gerekeni yapmıyor. İstanbul’un sahibi yok. Galatasaray Spor Kulübü’nün milletvekili var mı, yok. Ama gidiyorsunuz bir şehre oynadığınız takımda stat, salon belediyenin. Bizim bir kapalı salon projemiz var ve 1.5 yıldır gerekli sponsoru bulamıyoruz. Çünkü herkes kendine oynuyor. Bugün bizim voleybolda İtalya’yı Rusya’yı geçip dünya takımları olmak için bu desteğe ihtiyacımız var. Bizim maddi açıdan geçmişten gelen mali yük borcumuz var. Biz sıfırdan almadık. Eleştirmek için söylemiyorum. Belediyeler ve müessese takımları yardımcı olmalı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı liglerden çektik diyelim. Basketbolda, voleybolda yokuz. Kim ilgilenir, kim bakar? Kim yazar onların haberlerini? Alıcısı olmayan bir şeyi sergileyemezsiniz. Bunu nasıl göremiyorlar ben şaşırıyorum” ifadelerini kullandı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
SP'li başkan adayı Ali Aktaş, İmamoğlu'nun seçim kampanyasına bağış yaptı!
SP'li başkan adayı Ali Aktaş, İmamoğlu'nun seçim kampanyasına bağış yaptı!
İki arkadaş evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu
İki arkadaş evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu
Obradovic kötü haberi verdi: Bizimle olamayacaklar
Obradovic kötü haberi verdi: Bizimle olamayacaklar
Otobüstekilere 'Türkleşmeyin barbarsınız' diyen kadın hakkında karar verildi
Otobüstekilere 'Türkleşmeyin barbarsınız' diyen kadın hakkında karar verildi
Hamit Altıntop Süper Lig takımına hoca oluyor
Hamit Altıntop Süper Lig takımına hoca oluyor
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Recep Özel'den önemli seçim açıklaması: O seçmenler oy kullanamayacak
AK Partili Recep Özel'den önemli seçim açıklaması: O seçmenler oy kullanamayacak
Taciz ihbarına gittiler, 358 kök kenevir buldular
Taciz ihbarına gittiler, 358 kök kenevir buldular
Karı-koca öpüşürse oruç bozulur mu 61 gün kefaret gerekir mi?
Karı-koca öpüşürse oruç bozulur mu 61 gün kefaret gerekir mi?
Şampiyonlar Ligi Finali açılış töreninde Imagine Dragons sahne alacak
Şampiyonlar Ligi Finali açılış töreninde Imagine Dragons sahne alacak
Örümcek Adam Viyana’dan İstanbul’a gelecek
Örümcek Adam Viyana’dan İstanbul’a gelecek
Bekçi alımı sınav tarihi 2019 ne zaman bekçi alım takvimi
Bekçi alımı sınav tarihi 2019 ne zaman bekçi alım takvimi
İstanbul trafiğinde seyir halindeki araçtan baltalı saldırı Olay görüntüler
İstanbul trafiğinde seyir halindeki araçtan baltalı saldırı Olay görüntüler
Cenabet olan oruç tutabilir mi cünüp olan 61 gün oruç tutar mı?
Cenabet olan oruç tutabilir mi cünüp olan 61 gün oruç tutar mı?
Yorumlar 1 yorum