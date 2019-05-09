Mustafa Cengiz: Üç büyükler ligden çekilirse kim izler

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı liglerden çektik diyelim. Basketbolda voleybolda yokuz. Kim ilgilenir, kim bakar? Kim yazar onların haberlerini? Alıcısı olmayan bir şeyi sergileyemezsiniz” dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, voleybol takımlarının sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularına cevap veren Cengiz, 1650 amatör sporcularının karakterlerini ve kapasitelerini desteklemek durumunda olduklarını belirterek, “Bu durumunda olmak bize maddi külfetler getiriyor. Bu külfetleri tek başımıza aşmamız mümkün değil. Futboldan oluşturduğumuz kaynakları spor kulübüne aktarmak zorunda kalıyoruz. Devletimiz bu konuda sağ olsun amatör kulüplere vergi iadesini yaptı. Bu ödenen vergilerin illa da peşin nakden olmasını kaldırmalı. Siz vergiyi peşin ve nakit öderseniz sadece destekliyor” diye konuştu.

“Göğüs sponsorluğu için teklifler var”

Galatasaray Futbol Takımı’nın forma göğüs sponsorluğu hakkında da konuşan Cengiz, “Önümüzdeki yıl stadın isim hakkı var. Göğüs sponsorluğu için görüşmelerimiz sürüyor. Teklifler var. Galatasaray için en iyisini yapacağız” dedi.

“Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş liglerden çekilirse kim izler”

Türkiye’nin 3 ana rengi olduğunu belirten Mustafa Cengiz, “Çok büyük futbol şehirlerimiz var. Bunlar tam temsil edilmiyor. Hep futboldan bakıyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve mental gelişimleri için mutlaka spora yönelmeleri gerekiyor. Bununla ilgili devlet elinden geleni yapıyor. Bence yerel yönetimler ve müessese takımları gerekeni yapmıyor. İstanbul’un sahibi yok. Galatasaray Spor Kulübü’nün milletvekili var mı, yok. Ama gidiyorsunuz bir şehre oynadığınız takımda stat, salon belediyenin. Bizim bir kapalı salon projemiz var ve 1.5 yıldır gerekli sponsoru bulamıyoruz. Çünkü herkes kendine oynuyor. Bugün bizim voleybolda İtalya’yı Rusya’yı geçip dünya takımları olmak için bu desteğe ihtiyacımız var. Bizim maddi açıdan geçmişten gelen mali yük borcumuz var. Biz sıfırdan almadık. Eleştirmek için söylemiyorum. Belediyeler ve müessese takımları yardımcı olmalı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı liglerden çektik diyelim. Basketbolda, voleybolda yokuz. Kim ilgilenir, kim bakar? Kim yazar onların haberlerini? Alıcısı olmayan bir şeyi sergileyemezsiniz. Bunu nasıl göremiyorlar ben şaşırıyorum” ifadelerini kullandı.



