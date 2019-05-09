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AK Partili Recep Özel'den önemli seçim açıklaması: O seçmenler oy kullanamayacak

AK Partili Recep Özel'den önemli seçim açıklaması: O seçmenler oy kullanamayacak

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, 31 Mart ile 23 Haziran tarihleri arasında 18 yaşına giren seçmenlerin oy kullanamayacaklarını söyledi.

AK Partili Özel, katıldığı televizyon programında, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya yaptığı başvuruya dair açıklamalarda bulundu.

'Tam kanunsuzluk' halinde süre sınırlamasının olmadığını belirten Özel, "Şu anda diğer partiler 'tam kanunsuzluk haliyle tümünü iptal' talebiyle gelmiştir; ama hiçbirinde bir delil yok. 'Şu sandıkta şu görevli, aradaki oy farkı şudur' dedikleri yok. Bunlara baktığımız zaman 'Niye birini iptal etti de diğerini iptal etmedi?' söyleminin içi boştur, arkası yoktur. Gereksiz yere kamuoyunu meşgul etmekten öteye gitmez. Bizim ileri sürmüş olduğumuz iddiaların benzerini süresi içinde buraya getirmiş olsalardı, onlara da bakılır incelenirdi" dedi.

''Kurul hukuki kararı verecektir''

CHP ve İYİ Parti’nin itirazlarının ne zaman gündeme alınacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Özel, "Tabi kurulun gündemini kurul başkanımız ve üyeler belirliyor. Biraz inceleme zamanı olacaktır, herhalde birkaç gün içinde bu gündeme alınır ve görüşülür. Zaten çok kapsamlı dilekçeler de değiller. Hiçbir ek yok, delil yok, bilgi, belge yok. Buna dayanarak bir müracaatta bulunuldu.

Tabi ki 1 gün önce de İYİ Parti'nin buna benzer bir müracaatı olmuştu. 6 Mayıs’ta alınan kararın tekrar gözden geçirilmesi. İYİ Parti'nin aynen cümlesi şu; '130’uncu maddeye göre iptal ettiniz. Bunu değiştirin, tam kanunsuzlukla seçimi iptal edin' diye. O müracaat da oy çokluğuyla reddedildi. Karar ortada duruyor, CHP ve İYİ Parti’nin müracaatları ortada. Kurulumuz bunları değerlendirecek, hukuki bir karar verecektir" diye konuştu.

''Aynı liste geçerli olacak''

Recep Özel, İstanbul'da seçmen listelerinin güncellenmeyeceğini de belirterek, "Sadece 23 Mart ile 31 Mart arası ölümler vardı. Şimdi de seçmen listelerinin çoğaltılmasına kadar süre içinde ölenlerin kayıtları sadece dondurulacaktır. Kısıtlılar incelenecek, bunun haricinde 31 Mart ile 23 Haziran arasında 18 yaşını ikmal eden hiçbir seçmen oy kullanamayacak. 31 Mart seçimlerindeki seçmen listesi neyse aynısı 23 Haziran'da da geçerli olacaktır" dedi. 

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