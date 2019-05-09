HABER /  POLİTİKA
ADV Ramazan birlikte güzel

SP'li başkan adayı Ali Aktaş, İmamoğlu'nun seçim kampanyasına bağış yaptı!

SP'li başkan adayı Ali Aktaş, İmamoğlu'nun seçim kampanyasına bağış yaptı!

SP'nin seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Aktaş, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına 100 TL bağış yaptı.

Ali Aktaş, 100 TL'lik bağışta bulunduğunu gösteren görseli Twitter'da paylaştı.

İşte Ali Aktaş'ın o paylaşımı:

İmamoğlu'nun Seçim Kampanyası için bağışta bulundum. Bizim genel merkez binamız için bağışta bulunan CHP'lilere de teşekkürler. Her görüşten insanı birleştiren şeyler yaşıyoruz son günlere. Hak ve adalet gelsin; demokrasi zayi olmasın diye çabamız. Yıkılma sakın Ekrem İmamoğlu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İki arkadaş evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu
İki arkadaş evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu
Obradovic kötü haberi verdi: Bizimle olamayacaklar
Obradovic kötü haberi verdi: Bizimle olamayacaklar
Otobüstekilere 'Türkleşmeyin barbarsınız' diyen kadın hakkında karar verildi
Otobüstekilere 'Türkleşmeyin barbarsınız' diyen kadın hakkında karar verildi
Hamit Altıntop Süper Lig takımına hoca oluyor
Hamit Altıntop Süper Lig takımına hoca oluyor
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu
İstanbul trafiğinde seyir halindeki araçtan baltalı saldırı Olay görüntüler
İstanbul trafiğinde seyir halindeki araçtan baltalı saldırı Olay görüntüler
ÖNCEKİ HABERLER
Taciz ihbarına gittiler, 358 kök kenevir buldular
Taciz ihbarına gittiler, 358 kök kenevir buldular
Şampiyonlar Ligi Finali açılış töreninde Imagine Dragons sahne alacak
Şampiyonlar Ligi Finali açılış töreninde Imagine Dragons sahne alacak
Nur Ertürk evlilikleri ilk eşi kimdir oğlu Mert Emirtaş'ın babası kim?
Nur Ertürk evlilikleri ilk eşi kimdir oğlu Mert Emirtaş'ın babası kim?
Örümcek Adam Viyana’dan İstanbul’a gelecek
Örümcek Adam Viyana’dan İstanbul’a gelecek
23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanacak mı? Kimler oy kullanamaz? işte detaylar
23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanacak mı? Kimler oy kullanamaz? işte detaylar
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak kimler 1000 lira alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak kimler 1000 lira alacak?
CHP'nin reklamcısı fırçaladı! Herşey güzel olmayacak çok zor olacak
CHP'nin reklamcısı fırçaladı! Herşey güzel olmayacak çok zor olacak
Sibel Tüzün'ün Ekrem İmamoğlu paylaşımı TRT'den veto yedi!
Sibel Tüzün'ün Ekrem İmamoğlu paylaşımı TRT'den veto yedi!
Yorumlar 2 yorum