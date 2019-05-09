SP'li başkan adayı Ali Aktaş, İmamoğlu'nun seçim kampanyasına bağış yaptı!

SP'nin seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Aktaş, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına 100 TL bağış yaptı.

Ali Aktaş, 100 TL'lik bağışta bulunduğunu gösteren görseli Twitter'da paylaştı.

İşte Ali Aktaş'ın o paylaşımı:

İmamoğlu'nun Seçim Kampanyası için bağışta bulundum. Bizim genel merkez binamız için bağışta bulunan CHP'lilere de teşekkürler. Her görüşten insanı birleştiren şeyler yaşıyoruz son günlere. Hak ve adalet gelsin; demokrasi zayi olmasın diye çabamız. Yıkılma sakın Ekrem İmamoğlu.