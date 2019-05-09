Silivri'de tutuklu Eren Erdem'den aylar sonra sesli mesaj!

CHP eski Milletvekili Eren Erdem, Ekrem İmamoğlu'na destek için ailesi aracılığıyla sesli "Her şey çok güzel olacak" mesajı yayınladı.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından "Her şey çok güzel olacak" sözü sloganlaştı. Birçok sanatçı, iş adamı ve vatandaş, İmamoğlu'na destek amacıyla #HerŞeyÇokGüzelOlacak hashtagiyle mesaj paylaştı.

İmamoğlu'na bir destek de Haziran 2018'den beri Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eren Erdem'den geldi.

"Özlediniz mi beni?"

Erdem'in Twitter hesabından "Dostlarım merhaba; Özlediniz mi beni? Sizlere sesleniyorum, dinleyin ve 23 Haziran'da yeniden İstanbul'a baharı getirelim. Söz mü? #HerŞeyÇokGüzelOlacak" ifadeleriyle paylaşılan sesli mesajı şöyle:

"Umut bizim en güçlü yakıtımızdır"

Her şey çok güzel olacak, kimse umudunu kaybetmesin. Umut bizim en güçlü yakıtımızdır. Geleceği umutla, inançla, kararlılıkla inşa edeceğiz. Hep beraber, hep beraber bu ülkeye demokrasiyi ve omuz omuza, kardeşçe, hiç birbirimizi dışlamadan, hepimizin kardeş olduğu kardeş Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bunun için çalışmaya, gayret etmeye, mücadele etmeye devam diyorum ve hepinizi selamlıyorum.