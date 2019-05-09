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Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2019-ödeme takvimi

Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2019-ödeme takvimi

Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna kilitlendi. 2019 yılında 3. kez ödenecek olan 1000 liralık bayram ikramiyesi emeklilere 27 Mayıs'tan itibaren ödenmeye başlayacak. Bayram ikramiyesi ödemeleri 27 – 28 – 29 – 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Ramazan ayı başladı, emekliyi ise bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Devlet tarafından milyonlarca emekliye ödenecek olan 1000 liralık emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek sorusu gündemde. Bu sene yani 2019 yılında üçüncü kez ödenecek olan 1000 liralık bayram ikramiyeleri ödemesi 27 Mayıs'ta başlayacak. 

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK: Emeklilere 2018 yılı itibariyle Ramazan ve Kurban bayramlarında bin TL ikramiye ödenmesine başlanmıştı. 2019 yılın gelmesi ve ilk ikramiyenin yatacağı Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler “Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Ramazan Bayramı 2019 yılında 4, 5 ve 6 Haziran’da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü pazartesiye denk geliyor ve bankalar yarım gün çalışıyor. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geldiği için maaşların en geç 27 Mayıs’ı takip eden 5 günde yani 27 – 28 – 29 – 30 ve 31 Mayıs günlerinde ödenmesi bekleniyor.

2019 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR: Emekli Bayram ikramiyesi yukarıda da belirttiğimiz gibi 2018 yılında 1000 (bin) lira olarak belirlenmişti. Henüz rakamla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir değişikliğe gidilmemesi halinde bu yılda ikramiyenin bin (1000) TL olması bekleniyor.

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