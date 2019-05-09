HDP'li Vekil İmam Taşçıer'den şaşırtan çıkış: Kürtler İstanbul'da AK Parti'ye oy verebilir

HDP'li Vekil İmam Taşçıer, "Kürtlerin oyu çantada keklik değil. Kim Kürt sorununun çözümü için adım atarsa Kürtler ona oy verebilir. AKP adım atacaksa AKP'ye verir" ifadelerini kullandı.

HDP Merkez Yürütme Kurulu, CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu destekleme kararı almasına rağmen Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'den dikkat çeken çıkış geldi.

Rudaw'a konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, İstanbul seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Taşçıer, "İstanbul seçimlerinin tekrarlanması ve Öcalan'ın avukatlarının açıklamasının aynı güne denk gelmesini tesadüf olarak gören de var, HDP AK Parti ile anlaştı, Kürtler seçimde AK Parti'ye oy verecek diyenler de oldu. Hangisi doğru?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"İstanbul'u kazanmak istiyorsan..."

Kürtler çok politik bir halk. Seçimlerde Kürtler batı illerinde aday çıkarmayarak, bir çok büyükşehir belediyesi AKP'ye kaybettirdi. Dolayısıyla Kürtlerin oyu olmadan hiç kimse bir seçimi tek başına kazanamaz. Ankara, Antalya, Adana, Mersin, İzmir ve İstanbul... Hele hele İstanbul'u kazanmak istiyorsan, Kürtlerin oylarını almak zorundasın.

"AKP adım atacaksa AKP'ye verir"

Kürtlerin oyu çantada keklik değil. Kim Kürt sorununun çözümü için adım atarsa Kürtler ona oy verebilir. AKP adım atacaksa AKP'ye verir. AKP adım atmaz, CHP samimi bir şekilde Kürtlere yaklaşırsa CHP'ye verir. İstanbul'da bir milyon 100 binin üzerinde HDP'ye oy veren Kürtler var. Bunun dışında geçmiş seçimlerde AKP'ye oy veren 300 bine yakın Kürt vardı. Bunlar da 31 Mart seçimlerinde AKP'ye oy vermedi. Yani sandığa gitmedi. Niye bu seçimde AKP'ye oy vermedi? Çünkü AKP'nin dili yapıcı değil, Kürtleri dışlayan, ötekileştiren bir dildi.