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Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması

Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması

Vedat Muriqi'nin transfer süreciyle ilgili konuşan golcü futbolcunun menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe iddialarını cevaplarken; Fransız ekibi Toulouse’un da teklifini canlı yayında açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da 31 maçta; 14 gol, 7 asistlik performansıyla transferin gözdesi olan Vedat Muriqi hakkında resmi transfer açıklaması geldi.

Vedat’ın transfer süreciyle ilgili konuşan golcü futbolcunun menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe iddialarını cevaplarken; Fransız ekibi Toulouse’un da teklifini canlı yayında açıkladı.

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Haluk Canatar, şöyle konuştu:

“Vedat’ın 5 yıldır temsilciyim. Giresunspor, Gençlerbirliği ve Rizespor’a transfer sürecinde birlikte hareket ettik. Vedat bu geçen süreçte üzerine koydu ve performansını artırdı. Vedat’la ilgili Galatasaray iddiası gündeme gelmedi. Rizespor’un bu hafta Galatasaray’la maçı var."

"Bu önemli maç öncesi böyle bir şey olamaz. Bu ne benim, ne Rizespor’un, ne Galatasaray’ın, ne de Vedat’ın ahlaki değerleriyle örtüşür. Bu iddialar tamamen asılsız. Vedat için Fenerbahçe’nin resmi bir teklifi olmadı. Fakat Fenerbahçe, Vedat’ın sözleşme şartları ve oyun yapısı hakkında bana sorular yöneltti. Tekrar diyorum; Fenerbahçe’den Vedat Muriç için resmi teklif gelmedi. Böyle bir şey olursa ilk görüşme benimle değil Rizespor’la yapılacaktır”

“Fransa’nın Toulouse kulübü Vedat Muriç için transfer teklifini Rizespor’a iletti. Toulouse’un sportif direktörü Ali Rachedi, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında Vedat’ı izledi ve beğendi. Vedat’ın bonservis ücretiyle ilgili bir bilgim yok”

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