Işık ihlaline dronlu denetim

Düzce polisi, Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ile ortaklaşa yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler drone’a takıldı.

120 bin lira para cezası uygulandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri ile Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ortaklaşa olarak drone ile yaptıkları kırmızı ışık denetimlerinde 2019 yılının ilk 4 ayında kırımızı ışık ihlali yapan ve kurallara uymayan 30 sürücüye toplamda 120 bin lira para cezası uygulandı. Havadan yapılan denetimlerde sürücülerin bariz kırmızı ışık ihlali yaptıkları en be an drone kameralarına yansıdı.

Sürücülere drone ile denetim

Konu ile ilgili yapılan açıklamada drone denetimlerinde sürücülerin çok sayıda kural ihlali yaptığını belirtilerek “Kırmızı ışık, kemer, yaya geçidi ve seyir halinde trafik kurallarına uyması konusunda vatandaşlar defalarca uyarıldı. Ancak özellikle vatandaşların sarı ışıkta geçmeyi hak saydıkları ve birçok ihlal yaptıkları, kavşak içlerinde ışıklara uyma konusunda dikkatsiz oldukları tespit edildi. Düzce genelinde her gün hava destekli sabit ve seyir halinde trafik uygulamaları yapılmakta ve yapılmaya devam edilecektir. Vatandaşlarımızın kendi ve başkalarının can güvenliği için kurallara uymaları gerekmektedir. Özellikle Ramazan ayında orucun dikkat kaybını arttırabileceği ve bu sebeple daha dikkatli ve yavaş gidilmesi önem arz eden konular arasındadır” denildi.