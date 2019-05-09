Başkentin üçüncü büyük camisi yarın resmi olarak açılıyor

Temeli 6 yıl önce atılan, İstanbul'daki dört tarihi camiden esinlenilerek tasarlanan ve 15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği "Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi"nin resmi açılışı, yarın cuma namazının ardından törenle yapılacak.

Temeli 6 yıl önce atılan, İstanbul'daki dört tarihi camiden esinlenilerek tasarlanan ve 15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği "Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi"nin resmi açılışı yarın cuma namazının ardından yapılacak.

Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki Kuzeykent'te 125 bin metrekarelik alanda inşa edilen cami ve külliye, yaklaşık 110 bin metrekare kapalı alana sahip. Türk-İslam mimarisinden esinlenilerek tasarlanan ve başkentin sembol mekanlarından biri olmaya aday cami ve külliye hem ibadet hem de yaşam ve kültür alanı olarak hizmet verecek.

Kocatepe ve Melike Hatun'dan sonra, kapalı alan itibarıyla Ankara'daki üçüncü büyük ibadethane olma özelliği taşıyan, iki katlı inşa edilip alt katı çinilerle kaplanan caminin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Kubbesinin yüksekliği 35 metre, çapı 16 metre olan caminin, ikisi 46 metrelik iki şerefeli, ikisi 64 metrelik üç şerefeli olmak üzere 4 minaresi bulunuyor. Külliye içindeki iki arastada yaklaşık bin 400 metrekare alana sahip 50 dükkan yer alıyor.

Ayrıca, kadın ve erkekler için hamamlar, hayırseverlerin bağışlarıyla yapılacak yemeklerin yoksullara dağıtılacağı imarethane (aşevi), yaklaşık 60 dükkanın bulunduğu iki katlı bedesten (kapalı çarşı) ile geleneksel el sanatlarının yapılacağı ve sergileneceği bölüm de külliye içindeki diğer alanlar arasında bulunuyor.

Kütüphanede 7 bin dini eser yer alacak

Cami ve külliyenin açılmasının ardından yaklaşık 7 bin dini eserin bulunduğu kütüphane de vatandaşların kullanımına sunulacak.

Külliye alanında, Kuzeykent'in bulunduğu vadiye bakan hasbahçe, çay-kahve köşkü ve Osmanlı-Türk mutfağı bölümleri ile süs havuzu ve vatandaşların dinlenebilmesi için çok sayıda bölüme yer veriliyor.

Projede katlar arası ulaşımın asansör ve yürüyen merdivenlerle sağlandığı bin 200 araçlık 5 katlı kapalı otopark da bulunuyor.

5 bin kişilik kongre merkezi

Caminin kapalı, yarı açık ve açık alanlarının tamamı ibadete açıldığında 15 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Külliye alanında inşa edilen, uluslararası seminerlere, konferanslara ve toplantılara ev sahipliği yapabilecek nitelikteki 5 bin kişilik kongre merkezi, Türkiye'de tek salonda en fazla katılımcının ağırlanabileceği mekan olma özelliğini taşıyacak.

Ayrıca külliye alanında, Irak'ın Samarra kentindeki Samarra Camisi'nin minaresinden esinlenilerek yapılan "Seyir Kulesi" de bulunuyor.

"İslam kültür ve bilim merkezi diyebiliriz"

Diyanet İşleri Başkanlığı Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Özcan Gökçebay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cami ve külliyenin yapımının iki yıl önce tamamlandığını, ibadete geçen yıl açıldığını ve resmi açılışının yarın yapılacağını belirtti.

Caminin, İstanbul'daki klasik Osmanlı camilerinin mimari özelliklerini taşıdığını hatırlatan Gökçebay, "Fil ayağı dediğimiz ana kolonlar Süleymaniye, dört tarafında yüksek ışıklandırma pencereler konularak Nuruosmaniye, dış avlu ve dış saçak bölümündeki görünüm Üsküdar'daki Mihrimah Sultan ve iç mekanda Beyazıt camilerinden esinlenilmiştir. Dolayısıyla 4 klasik Osmanlı camimizden esinlenilerek güzel bir eser ortaya konuldu." diye konuştu.

Gökçebay caminin, Kocatepe ve Melike Hatun'dan sonra kapalı alan itibarıyla kentteki üçüncü büyük ibadethane olma özelliği taşıdığını bildirerek, şunları söyledi:

"Burası kongre merkezi, misafirhanesi, arasta ve bedesten dükkanları, hasbahçe, kabul salonu dediğimiz bölümleriyle tamamen İslam kültür ve bilim merkezi diyebiliriz. Bilim merkezi ismini şundan dolayı kullanıyoruz. Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin, malumunuz geçtiğimiz yıl Hakkın rahmetine kavuştu. İstanbul'da onun eserlerinin bulunduğu İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi var. O müzede sergilenen eserlerin birebir kopyaları, bu alanın devamında yapılması düşünülen İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde sergilenmesi planlanmaktadır. Dolayısıyla o müze projesi hayata geçirilirse, burasının Diyanet İşleri Başkanlığı Kuzey Ankara Bilim ve Kültür Merkezi olarak hizmet vereceğini söyleyebiliriz."