Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize serbestisi çıkışı: 72 kriterden 66'sını tamamladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Reform Eylem Grubu toplantısında AB ile vize serbestisi konusunu yeniden gündeme getirerek dikkat çeken açıklamlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Reform Eylem Grubu toplantısında AB ile vize serbestisi konusunda dikkat çeken açıklamlarda bulundu.

Vize serbestisi konusu yeniden gündeme getirdi

AB ile vize serbestisi konusunu yeniden gündeme getiren Erdoğan, Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış bulunmaktayız. Kalan 6 kriteri de en kısa zamanda tamamlayıp AB'nin samimiyetini göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

''Havada kalmaya mahkumdur''

Türkiye'nin AB için önemini birkez daha vurgulayan Erdoğan 'Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin kurucu değerlerini temsil iddiası havada kalmaya mahkumdur. AB'yi içine kapatma girişimleri bizim gibi ülkelerin katılımlarıyla boşa çıkarılabilir. Biz AB'ye uyum kapsamında her adımı vatandaşımız için yaptık.'' şeklinde konuştu.

Erdoğan konuşmasında ayrıca AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasını ve ekonomideki durumu değerlendirdiği konuşmasında şunları söyledi;

Gümrük Birliği'nin güncellemesi sadece Türkiye'nin değil AB'nin de faydasınadır. Türkiye olarak yol haritamız ve pusulamız bellidir

''Daha fazla ağırlık vermeliyiz''

Ekonomizi güçlendirmek için yapısal reformlara daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Ekonomizi atağa kaldıracak uluslararası yatırımcılara güven sağlayacak reformlara hız vermeliyiz.