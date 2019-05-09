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Mersin Silifke İlçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Anadolu Ajansı
Mersin Silifke İlçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

MERSİN 'in Silifke İlçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralandı, olayla ilgili adliyeye sevk edilen belediye başkanı tutuklandı.

Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki evinde tabancayla başından vuruldu.

Ağır yaralanan Aktan ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Aktan, ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, olay sırasında evde olduğu belirtilen Belediye Başkanı Mücahit Aktan, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mücahit Aktan, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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