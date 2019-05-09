HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan birlikte güzel

GAP Yeşil İnovasyon 2019 Proje Yarışması Final Sergisi

GAP Yeşil İnovasyon 2019 Proje Yarışması Final Sergisi

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen 'Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi' kapsamında, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi işbirliğinde GAP Yeşil İnovasyon Projesi final ve ödül töreni Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen yarışmaya; ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler tarafından toplam 1232 başvuru yapıldı. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden gelen başvuruların %69,4'ü ortaokul, % 30,6'sı ise lise öğrencilerine ait. Başvuruların ardından tüm illerden gelen çok çeşitli projeler titizlikle değerlendirildi ve 60 proje finale davet edildi.

'Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre' ile 'Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği' kategorilerinde finale kalan ortaokul ve lise öğrencileri Şanlıurfa’da 08-10 Mayıs tarihlerinde Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen final sergisine katıldı. Final sergisi sonunda derece alan öğrenciler; bilimsel ve kültürel aktivitelerin yer aldığı, önemli merkezlerin ziyaret edileceği yurtiçi ve yurtdışı gezilerine katılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'tan İran'a hem tehdit hem davet
Trump'tan İran'a hem tehdit hem davet
Başkan Erdoğan: Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun?
Başkan Erdoğan: Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun?
ABD, Kuzey Kore'nin gemisine el koydu
ABD, Kuzey Kore'nin gemisine el koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı: Kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı: Kararlıyız
Binali Yıldırım: Bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir
Binali Yıldırım: Bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir
Mustafa Sarıgül, İBB iddiasına cevap verdi
Mustafa Sarıgül, İBB iddiasına cevap verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlık'tan 'geri kazanım' açıklaması! Ücret alınacak mı?
Bakanlık'tan 'geri kazanım' açıklaması! Ücret alınacak mı?
Marmara Denizi'nde korkutan depremler
Marmara Denizi'nde korkutan depremler
Nur Ertürk evlilikleri ilk eşi kimdir oğlu Mert Emirtaş'ın babası kim?
Nur Ertürk evlilikleri ilk eşi kimdir oğlu Mert Emirtaş'ın babası kim?
Facebook CEO'su Zuckerberg için ağır sözler!
Facebook CEO'su Zuckerberg için ağır sözler!
Erdoğan ile MİT Başkanı Fidan görüştü
Erdoğan ile MİT Başkanı Fidan görüştü
Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2019-ödeme takvimi
Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2019-ödeme takvimi
Bursa'da deniz kızıla boyandı Uzmanlar açıkladı
Bursa'da deniz kızıla boyandı Uzmanlar açıkladı
Nur Ertürk kaç yaşında aslen nereli evlilikleri eski eşi kimdir?
Nur Ertürk kaç yaşında aslen nereli evlilikleri eski eşi kimdir?
Yorumlar