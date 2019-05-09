GAP Yeşil İnovasyon 2019 Proje Yarışması Final Sergisi

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen 'Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi' kapsamında, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi işbirliğinde GAP Yeşil İnovasyon Projesi final ve ödül töreni Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen yarışmaya; ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler tarafından toplam 1232 başvuru yapıldı. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden gelen başvuruların %69,4'ü ortaokul, % 30,6'sı ise lise öğrencilerine ait. Başvuruların ardından tüm illerden gelen çok çeşitli projeler titizlikle değerlendirildi ve 60 proje finale davet edildi.

'Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre' ile 'Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği' kategorilerinde finale kalan ortaokul ve lise öğrencileri Şanlıurfa’da 08-10 Mayıs tarihlerinde Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen final sergisine katıldı. Final sergisi sonunda derece alan öğrenciler; bilimsel ve kültürel aktivitelerin yer aldığı, önemli merkezlerin ziyaret edileceği yurtiçi ve yurtdışı gezilerine katılacak.