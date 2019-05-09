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Facebook CEO'su Zuckerberg için ağır sözler!

Facebook CEO'su Zuckerberg için ağır sözler!

Sosyal medya platformu Facebook'un kurucularından Chris Hughes, şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'in sosyal medyayı tekelleştirdiğini savunarak, Amerikan hükümetine adım atma çağrısında bulundu.

Hughes, 'Zuckerberg'in büyümeye odaklanması, onu tıklanmalar uğruna  güvenlik ve nezaketi kurban etmeye itti. Facebook'un içerik akış algoritmasının  kültürümüzü değiştirebileceği, seçimleri etkileyebileceği, milliyetçi liderleri  güçlendirebileceği konusunda daha fazla kafa yormadığımız için kendim ve  Facebook'un ilk ekibi adına hayal kırıklığına uğradım' dedi.

Önceki yıllarda Facebook ile yollarını ayıran Hughes, New York Times  gazetesine "Artık Facebook ile ilişkiyi kesme zamanı" başlıklı bir yazı kaleme  aldı.

Facebook'un yaptığı yanlışlar yüzünden "kızgınlık ve sorumluluk"  hissettiğini kaydeden Hughes, "Şirket yöneticileri ne kadar iyi niyetli olurlarsa  olsunlar, tekelleri dizginleme geleneği olan bir milletiz. Mark'ın gücünün bir  benzerine daha önce rastlanmadı ve bu güç Amerikan karşıtı." ifadesini kullandı.

Hughes, Zuckerberg'in Facebook, Instagramve Whatsapp gibi önde gelen  sosyal medya platformlarını elinde tutan şirketteki etkisini "afallatıcı" olarak  yorumlayarak, "Zuckerberg, şirketin oy imtiyazlı hisse senetlerinin yaklaşık  yüzde 60'ını elinde tutuyor. Bu da Zuckerberg'e algoritmalar, gizlilik ayarları  hatta alınan mesajlar hakkında bile kontrol hakkı veriyor." uyarısında bulundu.

"Tıklanmalar uğruna güvenlik ve nezaketi kurban etti"

Zuckerberg ile 2017'den bu yana görüşmediğini ancak onun "iyi ve kibar  bir insan" olduğunu vurgulayan Hughes, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Zuckerberg'in büyümeye odaklanması, onu tıklanmalar uğruna  güvenlik ve nezaketi kurban etmeye itti. Facebook'un içerik akış algoritmasının  kültürümüzü değiştirebileceği, seçimleri etkileyebileceği, milliyetçi liderleri  güçlendirebileceği konusunda daha fazla kafa yormadığımız için kendim ve  Facebook'un ilk ekibi adına hayal kırıklığına uğradım."

Hughes, Facebook'un farklı şirketlere bölünmesi ve hükümetin  Facebook'un tekelleşme ve veri gizliliği ihlalleri konusunda adım atması  gerektiğini belirterek, "Mark ZuckerbergFacebook'un yaptığı yanlışları artık  düzeltemez, ancak hükümetimiz yapabilir." mesajını verdi.

Facebook'un güvenilirliği tartışılıyordu

Nisan 2018'de Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz  firmasının, Facebook'un 87 milyon kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı  kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile  İngiltere'de Haziran 2016'daki Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için  kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

ABD ve Avrupa'daki düzenleyici kurumlar, Facebook hakkında soruşturma  başlatmış, gelişmelerin ardından ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük  değer kaybetmişti.

Son olarak New York Times gazetesi, Facebook'un, kullanıcılarının  kişisel verilerini rızalarını almadan Microsoft, Amazon, Spotify gibi dev  şirketlerle paylaştığı ve bu veri miktarının Facebook'un açıkladığından daha  büyük boyutlarda olduğunu iddia etmişti.

Netflix ve Spotify gibi bazı şirketler Facebook kullanıcılarının  verilerine rızaları dışında ulaştıkları iddialarını yalanlamıştı.

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