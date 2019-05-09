Mustafa Sarıgül, İBB iddiasına cevap verdi

Mustafa Sarıgül, 23 Haziran seçiminde DSP'nin İBB Başkan adayı olacağı iddialarını yalanladı. Sarıgül, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağıma dair iddialar tamamen gerçek dışıdır." dedi.

31 Mart seçimlerinde DSP'nin Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül eski danışmanı Mustafa Gültekin'in"DSP İstanbul Büyükşehir Adayı Sarıgül olur ise şaşırmayın" iddialarını yalanladı.

"Şu anda ekibimin bir parçası değildir"

31 Mart yerel seçimlerinde DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı olan Mustafa Sarıgül'ün, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddia edilmişti. Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Sarıgül, iddiları yalanladı. Sarıgül şu açıklamalayı yaptı: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağıma dair iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu haberlere kaynak olan kişi 15 sene önce belediyede görev almıştır. Şu anda çalışma ekibimin bir parçası değildir."