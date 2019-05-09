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Dev şirket yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın önde gelen veritabanı ve bulut programlama şirketlerinden Oracle, Çin'de araştırma ve geliştirme bölümündeki 900 kişiyi işten çıkarma kararı aldığını açıkladı.

Çin basınında yer alan haberlere göre dünyanın önde gelen veritabanı ve bulut programlama şirketlerinden Oracle, Çin'de 900 kişiyi işten çıkarıyor.

Habere göre işten çıkarmalar esas olarak Oracle'nin Çin'deki araştırma ve geliştirme bölümündeki 1600 kişi arasından yapılıyor.

İşten çıkarılanların 500'ü Pekin'deki operasyondan. Çin basınına göre bu kadar büyük bir işten çıkarma Oracle'nin Çin'deki araştırma ve geliştirme bölümünü kapatmaya yönelik bir adım.

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